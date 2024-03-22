«Не рыдаю». Эрикссон рассказал о борьбе с раком поджелудочной железы
Известный тренер сохраняет оптимизм
76-летний шведский тренер Свен-Еран Эрикссон поделился тем, как живет сейчас, имея рак поджелудочной железы. Как известно, ранее стало известно, что заболевание у шведа последней стадии.
«Доктор говорит, что я не в порядке, но я чувствую себя вполне нормально. Что есть – то есть, я знаю, что это рак, что его нельзя вылечить. Нужно попытаться остановить его, насколько это возможно. Вот и все. Но я в порядке.
Лечение проходит нормально. Конечно, есть и спады, и подъемы, иногда опухоль немного увеличивается, иногда немного уменьшается. Это своего рода борьба, но я не сижу в углу и не рыдаю. Я живу той же жизнью, что и прежде. Все нормально, я все еще на ногах.
Мне немного повезло: люди говорят мне, насколько я был хорош, пока я еще жив. Обычно это слышишь после похорон. Так что я в порядке, не стоит жаловаться», – признался Эрикссон.
Ранее сообщалось, что Свен-Еран Эрикссон вскоре станет тренером «Ливерпуля».
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