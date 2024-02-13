Больной раком Эрикссон станет тренером Ливерпуля. Известно, в каком матче

Шведский тренер Свен-Ёран Эрикссон, у которого диагностировали рак последней стадии, войдет в тренерский штаб легенд «Ливерпуля» в благотворительном матче с легендами «Аякса».

«Футбольный клуб «Ливерпуль» рад подтвердить, что Свен-Ёран Эрикссон войдет в тренерский штаб команды легенд «Ливерпуля» на матч против легенд «Аякса», который пройдет на «Энфилде» 23 марта.

Бывший тренер сборной Англии присоединится к команде великих игроков Ливерпуля, включая Иана Раша, Джона Барнса и Джона Олдриджа на ежегодном благотворительном матче фонда «Ливерпуля».

Все, кто связан с клубом и фондом, с нетерпением ждут возможности тепло поздравить болельщика «Ливерпуля» Свена-Ёрана и его семью на «Энфилде» – и увидеть его в этот день на тренерской скамье.

Уже известна первая группа игроков, в которую входят герой стамбульского финала Ежи Дудек и его коллега по вратарской позиции Сандер Вестервелд, защитники Мартин Шкртел, Фабио Аурелио и Грегори Виньяль, а Джибриль Сиссе будет одним из нападающих рядом с экс-форвардом Райаном Бабелем, сыграющим за обе команды.

Сто процентов средств, полученных от проведения матча, пойдут на поддержку работы фонда «Ливерпуля» и его партнеров», – говорится в заявлении «мерсисайдцев».

Напомним, что Эрикссон не так давно заявил о том, что всегда мечтал тренировать «Ливерпуль», являясь болельщиком клуба, и наставник «красных» Юрген Клопп предложил Свену-Ёрану стать главным тренером команды в одном из матчей.