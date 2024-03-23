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Англия
23 марта 2024, 19:50 | Обновлено 23 марта 2024, 20:44
1283
0

Камбэк от мерсисайдцев. Ливерпуль в матче легенд эффектно победил Аякс

Английский клуб одержал победу со счетом 4:2

23 марта 2024, 19:50 | Обновлено 23 марта 2024, 20:44
1283
0
Камбэк от мерсисайдцев. Ливерпуль в матче легенд эффектно победил Аякс
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандо Торрес

Сегодня, 23 марта на «Энфилде» состоялся матч легенд «Ливерпуля» и «Аякса». Английская команда выиграла со счетом 4:2.

В матче приняли участие такие звезды как Стивен Джеррард, Фернандо Торрес, Яри Литманен, Дирк Куйт и другие. Английская команда уступала по ходу матча 1:2, но благодаря голам Эль-Жара и Торреса совершила эффектный камбэк.

Тренером «Ливерпуля» в этом матче был Свен-Ёран Эрикссон, у которого диагностировали рак последней стадии.

Товарищеский матч. 23 марта

Ливерпуль (легенды) – Аякс (легенды) – 4:2

Голы: Виньяль, 54, Сиссе, 74, Эль-Жар, 80, Торрес, 84 – Бурригтер, 2, Мусампа, 43

Ливерпуль: Дудек, Кварме, Шкртел, Аггер, Аурелио, Макси Родригес, Сиссоко, Спиринг, Бабель, Джеррард, Торрес.

Аякс: Гентенар, ван Рейн, Линденберг, де Зеув, Эмануэльсон, Литманен, Эно, ван дер Ваарт, Тахамата, Сим де Йонг, Бурригтер.

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Ливерпуль Аякс Ливерпуль - Аякс товарищеские матчи Свен-Ёран Эрикссон Фернандо Торрес
Источник Sport.ua
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