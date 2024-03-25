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Товарищеские матчи
Азербайджан
25.03.2024 18:00 - : -
Болгария
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25 марта 2024, 01:33 |
21
0

Азербайджан – Болгария. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 25 марта в 18:00 по Киеву

25 марта 2024, 01:33 |
21
0
Азербайджан – Болгария. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

25 марта на «Азерсан Арена» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Азербайджан встретится со сборной Болгарии. Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Азербайджан

Команда только однажды имела шансы выйти на финальный турнир. И то только за счет запуска Лиги Наций, и страна огня выиграла свою группу в слабейшем дивизионе - D. Но и тогда в стыках закавказцы не преуспели. В остальном же, несмотря на приглашение статусных иностранных тренеров (того же Де Бьязи, что вывел Албанию на дебютный для его Евро), мало что получается. Вот и в прошлом розыгрыше удалось обойти только Эстонию и взять 2 победы и 7 очков за 8 поединков - кстати, не самый плохой результат для этого коллектива. Достаточно напомнить, что в обоих предыдущих квалификациях не удавалось вообще побеждать. Пока нет полноценного наставника, Асадов - только и.о.. С Монголией в четверг получилось вымучить победу за счет единственного гола Мустафазаде на 90+ минуте.

Болгария

Сборная в этом году отмечает юбилей своего максимального успеха: 30 лет назад, в 1994-м, Стоичков и компания дошли до полуфинала чемпионата мира. Вот только после этого сборная сыграла на следующем мундиале, и дважды, в 1996-м и 2004-м, сыграли на Евро, и ни разу не выходили в плей-офф. Потом можно выделить только победу в своей группе дебютной Лиги Наций в дивизионе С, но и в стыковых поединках не преуспели, и на более высоком уровне не закрепились. А в последнем отборе, на континентальный чемпионат, и вовсе не было ни единой победы, даже над Литвой, и с 4-мя очками и вовсе замкнули группу. С конца осени тут наставником стал Илиев, оставшись параллельно тренером Черно Море. Как минимум, в ноябре при нем взяли хотя бы ничьи с Венгрией и Сербией. А в пятницу, тоже в Баку, сыграли с Танзанией. И наконец-то выиграли за счет единственного гола Десподова.

Статистика личных встреч

В 2004-м году товарищеский матч закончился нулевой ничьей. А вот в отборе на Евро-2016 дважды выиграли болгары.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у гостей минимально, но шансы выше. Впрочем, все решит первый гол, если он будет. Ставим на тотал меньше 2,5 мячей (коэффициент - 1,66).

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Источник Sport.ua
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