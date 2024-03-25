26 марта в 15:00 в Скопье в решающем матче 3-го тура элит-раунда отбора к Евро-2024 U-19 играют сборные Украины U-19 и Швейцарии U-19.

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В первом туре украинская команда обыграла Северную Македонию (2:0), а Швейцария вырвала победу у Латвии (1:0). Во втором туре сине-желтые разгромили Латвию (3:0), а Швейцария справилась с македонцами (2:0).

На вершине турнирной таблицы – двоевластие – Украина и Швейцария набрали по 6 очков. В финальную стадию ЧЕ-2024 выйдет победитель матча. Сине-желтых устроит даже ничья, поскольку команда Дмитрия Михайленко имеет разницу мячей лучше, чем у соперника.

Хозяин мини-турнира – Северная Македония. Поединки квартета проходят в Скопье на стадионах Makedonija Gjorce Petrov и FFM Training Centre.

Новым тренером сборной Украины U-19 недавно был назначен Дмитрий Михайленко. В обеих играх на замену выходил Кристиан Шевченко, сын Андрея Шевченко.

Квалификация Евро-2024 U-19. Турнирная таблица

Украина U-19 – Швейцария U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра в Скопье начнется 26 марта в 15:00.

Видеоплейер буде добавлен перед началом поединка.