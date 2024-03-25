Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина U-19 – Швейцария U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Молодежные турниры
25 марта 2024, 02:39 | Обновлено 25 марта 2024, 02:43
42
0

Украина U-19 – Швейцария U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 марта в 15:00 матч 3-го тура элит-раунда отбора к Евро-2024 U-19

25 марта 2024, 02:39 | Обновлено 25 марта 2024, 02:43
42
0
Украина U-19 – Швейцария U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

26 марта в 15:00 в Скопье в решающем матче 3-го тура элит-раунда отбора к Евро-2024 U-19 играют сборные Украины U-19 и Швейцарии U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом туре украинская команда обыграла Северную Македонию (2:0), а Швейцария вырвала победу у Латвии (1:0). Во втором туре сине-желтые разгромили Латвию (3:0), а Швейцария справилась с македонцами (2:0).

На вершине турнирной таблицы – двоевластие – Украина и Швейцария набрали по 6 очков. В финальную стадию ЧЕ-2024 выйдет победитель матча. Сине-желтых устроит даже ничья, поскольку команда Дмитрия Михайленко имеет разницу мячей лучше, чем у соперника.

Хозяин мини-турнира – Северная Македония. Поединки квартета проходят в Скопье на стадионах Makedonija Gjorce Petrov и FFM Training Centre.

Новым тренером сборной Украины U-19 недавно был назначен Дмитрий Михайленко. В обеих играх на замену выходил Кристиан Шевченко, сын Андрея Шевченко.

Квалификация Евро-2024 U-19. Турнирная таблица

Украина U-19 – Швейцария U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра в Скопье начнется 26 марта в 15:00.

Видеоплейер буде добавлен перед началом поединка.

По теме:
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Если мы попадем на Евро, то это будет большой успех»
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Кристиан Шевченко в сборной общается на английском»
Турнирные таблицы Евро-2024 U-19. Франция и Турция вышли в финальный раунд
Дмитрий Михайленко чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Украины по футболу U-19 смотреть онлайн Кристиан Шевченко Украина - Швейцария
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?
Футбол | 24 марта 2024, 07:05 5
Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?
Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?

Украинский вратарь начал сотрудничество с агентом Жорже Мендешем

Ефим КОНОПЛЯ: «Исландия – это Босния, умноженная на три»
Футбол | 24 марта 2024, 19:07 17
Ефим КОНОПЛЯ: «Исландия – это Босния, умноженная на три»
Ефим КОНОПЛЯ: «Исландия – это Босния, умноженная на три»

Защитник сборной Украины прокомментировал предстоящий решающий матч отбора к Евро

Пушка Пеллегрини. Сборная Италии обыграла команду Эквадора в Нью-Джерси
Футбол | 25.03.2024, 00:10
Пушка Пеллегрини. Сборная Италии обыграла команду Эквадора в Нью-Джерси
Пушка Пеллегрини. Сборная Италии обыграла команду Эквадора в Нью-Джерси
ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами
Теннис | 24.03.2024, 06:30
ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами
ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами
Большая победа. Калинина остановила Соболенко в дождливом Майами
Теннис | 24.03.2024, 05:42
Большая победа. Калинина остановила Соболенко в дождливом Майами
Большая победа. Калинина остановила Соболенко в дождливом Майами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дубль Ярмоленко помог Динамо победить в спарринге с аматорами
Дубль Ярмоленко помог Динамо победить в спарринге с аматорами
23.03.2024, 13:32 6
Футбол
Турнирные таблицы Евро-2024 U-19. Франция и Турция вышли в финальный раунд
Турнирные таблицы Евро-2024 U-19. Франция и Турция вышли в финальный раунд
24.03.2024, 05:23
Футбол
Свитолина проиграла экс-первой ракетке мира на престижном турнире в Майами
Свитолина проиграла экс-первой ракетке мира на престижном турнире в Майами
24.03.2024, 01:29 14
Теннис
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
23.03.2024, 16:05 5
Футбол
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
24.03.2024, 17:55 6
Футбол
ВИДЕО. Соболенко послала судью н***й во время матча с Калининой в Майами
ВИДЕО. Соболенко послала судью н***й во время матча с Калининой в Майами
24.03.2024, 11:21 37
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем