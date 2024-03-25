ВИДЕО. Игрок Динамо забил гол в дебютном матче за экзотическую сборную

24 марта состоялся товарищеский матч между сборными Суринама и Мартиники. Игра завершилась со счетом 1:1.

Единственный гол за суринамский коллектив забил 24-летний нидерландский полузащитник киевского «Динамо» Джастин Лонвейк, который на правах аренды выступает за «Фортуну» Ситтард (Нидерланды). Джастин отличился на 36-й минуте.

Для Лонвейка это был дебютный матч за национальную команду Суринама. 9 марта он получил первый вызов в сборную из Южной Америки.

Джастин родился в нидерландском Тилбурге, но имеет суринамские корни. Ранее хавбек на международном уровне выступал за сборные Нидерландов U-16, U-17, U-18 и U-19.

Контракт Лонвейка с киевлянами действует до 2027 года.

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