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25 марта 2024, 01:01 | Обновлено 25 марта 2024, 01:20
337
0

ВИДЕО. Игрок Динамо забил гол в дебютном матче за экзотическую сборную

Джастин Лонвейк отличился за Суринам в товарищеском поединке против Мартиники

25 марта 2024, 01:01 | Обновлено 25 марта 2024, 01:20
337
0
ВИДЕО. Игрок Динамо забил гол в дебютном матче за экзотическую сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Джастин Лонвейк

24 марта состоялся товарищеский матч между сборными Суринама и Мартиники. Игра завершилась со счетом 1:1.

Единственный гол за суринамский коллектив забил 24-летний нидерландский полузащитник киевского «Динамо» Джастин Лонвейк, который на правах аренды выступает за «Фортуну» Ситтард (Нидерланды). Джастин отличился на 36-й минуте.

Для Лонвейка это был дебютный матч за национальную команду Суринама. 9 марта он получил первый вызов в сборную из Южной Америки.

Джастин родился в нидерландском Тилбурге, но имеет суринамские корни. Ранее хавбек на международном уровне выступал за сборные Нидерландов U-16, U-17, U-18 и U-19.

Контракт Лонвейка с киевлянами действует до 2027 года.

ВИДЕО. Игрок Динамо забил гол в дебютном матче за экзотическую сборную

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Источник Sport.ua
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