ВИДЕО. Игрок Динамо забил гол в дебютном матче за экзотическую сборную
Джастин Лонвейк отличился за Суринам в товарищеском поединке против Мартиники
24 марта состоялся товарищеский матч между сборными Суринама и Мартиники. Игра завершилась со счетом 1:1.
Единственный гол за суринамский коллектив забил 24-летний нидерландский полузащитник киевского «Динамо» Джастин Лонвейк, который на правах аренды выступает за «Фортуну» Ситтард (Нидерланды). Джастин отличился на 36-й минуте.
Для Лонвейка это был дебютный матч за национальную команду Суринама. 9 марта он получил первый вызов в сборную из Южной Америки.
Джастин родился в нидерландском Тилбурге, но имеет суринамские корни. Ранее хавбек на международном уровне выступал за сборные Нидерландов U-16, U-17, U-18 и U-19.
Контракт Лонвейка с киевлянами действует до 2027 года.
ВИДЕО. Игрок Динамо забил гол в дебютном матче за экзотическую сборную
🆕🇸🇷 @FortunaSittard-speler Justin Lonwijk scoort bij zijn debuut voor Suriname 👏— ESPN NL (@ESPNnl) March 24, 2024
📺 ESPN 1#surmtq
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