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Чемпионат Европы
24 марта 2024, 23:20 |
3571
1

Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия

Решающий поединок плей-офф Евро-2024 для украинцев пройдет 26 марта во Вроцлаве

24 марта 2024, 23:20 |
3571
1
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия
Getty Images/Global Images Ukraine

21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-желтых».

26 марта подопечные Сергея Реброва проведут решающий матч квалификации к чемпионату Европы против национальной команды Исландии. Встреча состоится во Вроцлаве (Польша) на стадионе «Тарчински» в 21:45 по Киеву.

Исландия, в свою очередь, в полуфинале выбила Израиль 4:1.

Суперкомпьютер Opta предсказал итог поединка:

«По данным суперкомпьютера Opta, если Исландии удастся выйти на Евро, то это станет большим сюрпризом. В 10 000 предматчевых симуляциях Исландия выиграла всего 15,8% поединков за 90 минут, тогда как Украина вышла на Евро без дополнительного времени в 66,3% сценариев. Дополнительные 30 минут [ничья в основное время] потребовались в 17,9% случаев», – идется на официальном сайте Opta.

Ранее «сине-желтые» и «викинги» играли между собой 4 раза. Дважды – в квалификации к Евро-2000, дважды – в квалификации ЧМ-2018. Украинцам удалось победить исландцев только 1 раз. Это случилось в далеком 1999 году в Рейкьявике (1:0). Единственный гол забил нынешний наставник сборной Украины Сергей Ребров.

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Источник Opta
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Шкода, але, за останніми даними, 26 березня суперкомп'ютер не зможе зіграти за Україну. УЄФА не дало дозволу. Тож, доведеться якось самім...
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