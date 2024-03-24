Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия

21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-желтых».

26 марта подопечные Сергея Реброва проведут решающий матч квалификации к чемпионату Европы против национальной команды Исландии. Встреча состоится во Вроцлаве (Польша) на стадионе «Тарчински» в 21:45 по Киеву.

Исландия, в свою очередь, в полуфинале выбила Израиль 4:1.

Суперкомпьютер Opta предсказал итог поединка:

«По данным суперкомпьютера Opta, если Исландии удастся выйти на Евро, то это станет большим сюрпризом. В 10 000 предматчевых симуляциях Исландия выиграла всего 15,8% поединков за 90 минут, тогда как Украина вышла на Евро без дополнительного времени в 66,3% сценариев. Дополнительные 30 минут [ничья в основное время] потребовались в 17,9% случаев», – идется на официальном сайте Opta.

Ранее «сине-желтые» и «викинги» играли между собой 4 раза. Дважды – в квалификации к Евро-2000, дважды – в квалификации ЧМ-2018. Украинцам удалось победить исландцев только 1 раз. Это случилось в далеком 1999 году в Рейкьявике (1:0). Единственный гол забил нынешний наставник сборной Украины Сергей Ребров.