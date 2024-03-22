Как Украина играла с Исландией: статистика встреч

26 марта сборная Украины по футболу проведет решающий матч квалификации к чемпионату Европы 2024 против национальной команды Исландии. Встреча состоится во Вроцлаве (Польша) на стадионе «Тарчински» в 21:45 по Киеву.

Ранее «сине-желтые» и «викинги» играли между собой 4 раза. Дважды – в квалификации к Евро-2000, дважды – в квалификации ЧМ-2018.

Украинцам удалось победить исландцев только 1 раз. Это случилось в далеком 1999 году в Рейкьявике.

Редакция Sport.ua предлагает вспомнить два последних очных поединка, которые прошли в отборе к Мундиалю 2018. К сожалению (или все же – к счастью), украинцы не сумели преодолеть отборочный этап и не поехали играть на россию.

Украина и Исландия попали в группу I вместе с командами Хорватии, Турции, Финляндии и Косово. В конечном счете подопечные на тот момент Андрея Шевченко заняли третью строчку с 17 очками, что и не дало право пробиться на ЧМ, а островитяне – первую (22 пункта).

Первый поединок этих команд в группе прошел в Киеве на стадионе «Олимпийский» и завершился со счетом 1:1. У исландцев на 5-й минуте забил Альфред Финнбогасон, а у украинцев на 41-й отличился Андрей Ярмоленко. На 83-й Евгений Коноплянка мог вырвать победу, но он не сумел реализовать пенальти. Стоит добавить, что для Шевченко то был первый матч в качестве наставника «сине-желтых».

Чемпионат мира 2018. Квалификация. Группа I

1-й тур. 5 сентября 2016 года

Украина – Исландия – 1:1

Голы: Ярмоленко, 41 – Финнбогасон, 5

Украина: Пятов, Кучер, Ракицкий, Бутко, Соболь, Коноплянка, Степаненко, Сидорчук (Зозуля, 63), Зинченко (Шахов, 90), Коваленко, Ярмоленко

Исландия: Халльдорссон, Арнасон, Севарссон, Р. Сигурдссон, Г. Сигурдссон, Гудмундссон (Хальфредссон, 85), Гуннарссон, Бьярнасон (Траустасон, 75), Скуласон (Магнуссон, 42), Бёдварссон, Финнбогасон

На второй очный поединок в группе украинцы отправились в Рейкьявик. Шевченко и Ко проиграли 0:2. Дублем отметился Гильфи Сигурдссон, который поразил ворота Андрея Пятова на 47-й и 66-й минутах.

Чемпионат мира 2018. Квалификация. Группа I

8-й тур. 5 сентября 2017 года

Исландия – Украина – 2:0

Голы: Г. Сигурдссон, 47, 66

Исландия: Халлдорссон, Холлфредссон (Скуласон, 89), Мар Севарссон, Р. Сигурдссон, Ингасон, Магнуссон, Гуннарссон, Бьярнасон, Г. Сигурдссон (Финнбогасон, 90+2), Гудмундссон, Бёдварссон (Б. Сигурдарсон, 67)



Украина: Пятов, Бутко, Хачериди, Матвиенко, Ракицкий, Малиновский (Зинченко, 71), Коваленко, Коноплянка, Степаненко (Ротань, 76), Ярмоленко, Беседин (Артем Кравец, 71)

Еще два очных поединка Украины и Исландии в 1999 году: