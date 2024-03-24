Сачко признался, почему не выходил на корт с января 2024 года

Первый номер украинского мужского тенниса Виталий Сачко (АТР 175) рассказал, почему на протяжении двух месяцев не выступает на турнирах:

– Виталий, чем вы сейчас занимаетесь? Где находитесь?

– Сейчас я травмирован. Надорвал мышцу, которая крепится к ребру. С начала 2024 пытаюсь как-то устранить эту проблему и уже пропустил два месяца.

На турнире в Таиланде я вышел на матч, но не смог сыграть из-за боли, поэтому снялся. Потом взял паузу в десять дней и должен был в составе сборной Украины играть поединки Кубка Дэвиса против США. К сожалению, также состояние здоровья не разрешило.

Сейчас я курсирую между Чехией и Словакией, восстанавливаюсь. Прямо сейчас нахожусь в Словакии у своих тренеров по физической подготовке и физио. Пытаемся решить эту проблему.

– Сроки вашего восстановления уже известны?

– Я на прошлой неделе пробовал на тренировках играть в теннис, но снова начал чувствовать боль. Пришлось прекратить занятие. Делаю упражнения на укрепление мышц.

Хочу снова пройти обследование, поэтому пока жду. Кто-то говорит, что одна-две недели еще понадобится для восстановления. Однако пока трудно что-либо сказать точно, – сказал Сачко.

Виталий не играет с января 2024 года. Последним турниром Сачко был челленджер в Нонтхабури. Ранее украинец рассказал о том, как лудоман угрожал его убить.