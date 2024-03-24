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WTA
24 марта 2024, 21:22 | Обновлено 24 марта 2024, 21:38
832
0

Лидер тенниса Украины: У лудомана так подгорел пукан, что обещал убить меня

Виталий Сачко рассказал о ставочниках на теннис и их сообщениях

24 марта 2024, 21:22 | Обновлено 24 марта 2024, 21:38
832
0
Лидер тенниса Украины: У лудомана так подгорел пукан, что обещал убить меня
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Первый номер украинского мужского тенниса Виталий Сачко (АТР 175) рассказал, как часто и что именно пишут ему ставочники, а точнее – лудоманы:

– Мне столько сообщений от разных лудоманов приходит после матчей! Это ужас! И неважно, выиграл я или проиграл. Если доходишь до поздних стадий турниров, то может прийти 30-40 сообщений. Если проиграешь, то может и 100 прийти.

Бывает, я захожу и проверяю запросы в инстаграме, иногда туда приходят какие-то предложения по турнирам или, вот, например, вы мне написали относительно интервью. Периодически нужно разгребать этот мусор. Однако большинство сообщений я просто игнорирую.

– Какой самый большой хейт прилетал от сгоревшего на ставках человека?

– У одного человека пукан настолько подгорел, что он прислал мне сначала где-то 50 текстовых сообщений, а потом еще с десяток голосовых. У меня они даже когда-то были сохранны.

– Так что говорил хейтер?

– Обещал, что найдет меня и убьет. Писал, что хочет меня тотально уничтожить с этой планеты. Ну, как видите, к счастью, я еще жив, – сказал Сачко.

Виталий не играет с января 2024 года. Последним турниром Сачко был челленджер в Нонтхабури. Ранее украинец признался, кого считает самой сексуальной теннисисткой в Туре.

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Источник Спорт-Экспресс Украина
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