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  4. Виталий Сачко назвал трех теннисисток, которые ему нравятся
ATP
23 марта 2024, 23:55 | Обновлено 23 марта 2024, 23:56
343
1

Виталий Сачко назвал трех теннисисток, которые ему нравятся

Украинский теннисист также рассказал о сексе в туре

23 марта 2024, 23:55 | Обновлено 23 марта 2024, 23:56
343
1
Виталий Сачко назвал трех теннисисток, которые ему нравятся
ITF. Виталий Сачко

Лидер украинского мужского тенниса Виталий Сачко ответил на откровенные вопросы о личном.

- Девушки часто пишут и предлагают познакомиться?
- Да нет, не часто. Это, в принципе, деликатная тема. Возможно, в будущем пойду на проект «Холостяк». Шучу, конечно, конечно.

Честно говоря, с этими тренировками на какие-то отношения просто нет времени и даже иногда желания. Бывает, приходишь с корта очень уставшим, потом эти постоянные разъезды на турниры...

- Ну, если на личном штиль, то тогда давайте ваш топ-3 самых сексуальных теннисисток.
- Даяна Ястремская – симпатичная. Наши девушки самые красивые, это все знают. На второе место можно поставить Аманду Анисимову из США. Симпатична также австралийка Айла Томлянович.

- Многих людей беспокоит вопрос – секс в туре есть?
- Конечно, что есть (смеется, – прим.). Он есть везде!

Скажу так, что когда параллельно проходят турниры WTA и АТР, то такое нечасто происходит, что спортсмены спят между собой. Потому что парни-теннисисты в основном ездят на турниры со своими девушками, а девушки теннисистки – с парнями.

- Лично у вас в туре секс был?
- Я лучше воздержусь от ответа на этот вопрос (смеется, – прим.).

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Виталий Сачко секс Даяна Ястремская Айла Томлянович Аманда Анисимова
Источник Спорт-Экспресс Украина
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