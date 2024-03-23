Виталий Сачко назвал трех теннисисток, которые ему нравятся
Украинский теннисист также рассказал о сексе в туре
Лидер украинского мужского тенниса Виталий Сачко ответил на откровенные вопросы о личном.
- Девушки часто пишут и предлагают познакомиться?
- Да нет, не часто. Это, в принципе, деликатная тема. Возможно, в будущем пойду на проект «Холостяк». Шучу, конечно, конечно.
Честно говоря, с этими тренировками на какие-то отношения просто нет времени и даже иногда желания. Бывает, приходишь с корта очень уставшим, потом эти постоянные разъезды на турниры...
- Ну, если на личном штиль, то тогда давайте ваш топ-3 самых сексуальных теннисисток.
- Даяна Ястремская – симпатичная. Наши девушки самые красивые, это все знают. На второе место можно поставить Аманду Анисимову из США. Симпатична также австралийка Айла Томлянович.
- Многих людей беспокоит вопрос – секс в туре есть?
- Конечно, что есть (смеется, – прим.). Он есть везде!
Скажу так, что когда параллельно проходят турниры WTA и АТР, то такое нечасто происходит, что спортсмены спят между собой. Потому что парни-теннисисты в основном ездят на турниры со своими девушками, а девушки теннисистки – с парнями.
- Лично у вас в туре секс был?
- Я лучше воздержусь от ответа на этот вопрос (смеется, – прим.).
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