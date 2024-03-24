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Чемпионат Европы
24 марта 2024, 22:23 | Обновлено 24 марта 2024, 22:31
431
2

ФОТО. Тренировка сборной УАФ. Ребров нарабатывает схемы на Исландию

За день сине-желтые провели теоретическое занятие и тренировку на поле

24 марта 2024, 22:23 | Обновлено 24 марта 2024, 22:31
431
2
ФОТО. Тренировка сборной УАФ. Ребров нарабатывает схемы на Исландию
УАФ

Сегодня, 24 марта, сборная Украины работала в Польше по такому же графику, как и накануне. Перед обедом – теоретическое занятие, вечером – тренировка на поле.

В отличие от субботы, воскресенье было не дождливым, но в то же время таким же холодным – всего четыре-шесть градусов. Во время вечерней сессии в один момент начал идти дождь, который в сочетании с ветром создавал ощутимый дискомфорт. Но, к счастью, это резкое изменение погоды было кратковременным, и вторая часть тренировки прошла без осадков.

Сегодня сборная Украины тренировалась в одной группе: в занятии приняли участие все исполнители, присутствовавшие в расположении команды. После разминки и отработки передач ребята перешли к основной работе. В рамках игровых серий Сергей Ребров ставил футболистам соответствующие задачи, разрабатывая схемы на решающий матч квалификации Евро-2024 против Исландии, который состоится 26 марта во Вроцлаве.

Как и перед поединком с боснийцами, наставник сине-желтых осуществляет активную ротацию исполнителей на позициях, так что у всех футболистов есть шанс доказать свою готовность сыграть в финале плей-офф. Во время сегодняшней тренировки сборники также отрабатывали пасинг с завершающими ударами, а закончили вечернюю работу пробитием пенальти.

Завтра, 25 марта, национальная команда возьмет курс на Вроцлав. Поселятся украинцы в городке Тшебница, где уже жили в прошлом сентябре перед игрой квалификации Евро-2024 против Англии.

24 марта в 19:00 по киевскому времени главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и один из игроков национальной команды встретятся с представителями масс-медиа, а в 19:30 начнется официальная тренировка украинской команды, первые 15 минут которой будут открыты для СМИ.

ФОТО. Тренировка сборной УАФ. Ребров нарабатывает схемы на Исландию

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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Boodya
Відколи наша збірна називається збірною УАФ? Що я пропустив?
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+2
Сергій Сергій
Це якийсь натяк, чи аби шо ляпнути?
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0
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