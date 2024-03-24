Сборная Украины по футболу под руководством Сергея Реброва в польской Опаленице продолжает подготовку к поединку с командой Исландии за путевку на Евро-2024.

Утром небо над западом Польши затянуло облаками, и лёгкий дождь почти мгновенно превратился в ливень, а температура опустилась до семи градусов. В этот момент перспектива работы на улице не радовала.

Однако сине-желтые не скучали по этому поводу. Утром у команды по плану было теоретическое занятие, посвященное анализу матча с боснийцами. Тренерскому штабу было что сказать игрокам, указав на просчеты и акцентировав внимание на требующих улучшения элементах игры.

После обеда дождь сначала ослаб, а к 16:45, когда сборники вышли на тренировку, совсем утих. Вечерняя сессия была хоть и на влажном газоне при температуре +5 С, зато без воды и луж. Еще одна качественная характеристика достойных условий для подготовки: дренажная система спокойно справилась с обильными осадками.

Тренерский штаб продолжил работу в двух группах. В матче с Боснией, проходившем на тяжелом поле и насыщенном единоборствами, игроки выполнили большой объем функциональной работы, наложивший свой отпечаток на их физическое состояние. Так что стартовый состав полуфинальной игры плей-офф имел занятие для восстановления. После пробежки тренер по физподготовке Виталий Кулыба предложил футболистам комплекс упражнений по реабилитации мышц.

В то же время остальные игроки после разминки, отработки пассинга и владения мячом перешли к игровым сериям. Тренерский штаб постоянно менял задачи для исполнителей, насытив работу быстрыми перемещениями и завершающими ударами. Команда активно отрабатывала действия в атаке.

В первый раз на мартовском сборе принял участие в тренировке в общей группе Виктор Цыганков. Полузащитник провел с партнерами все занятия.

ВИДЕО. Тренировка сборной Украины в Польше. Возвращение Цыганкова

ФОТО. Тренировка сборной Украины в Польше. Возвращение Цыганкова