Товарищеские матчи
Другие новости24 марта 2024, 03:11 | Обновлено 24 марта 2024, 03:20
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Словакия – Австрия – 0:2. Гол на 7-й секунде. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского поединка
24 марта 2024, 03:11 | Обновлено 24 марта 2024, 03:20
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Закончился товарищеский поединок между сборными Словакии и Австрии. Он запомнился тем, что уже на седьмой секунде матча был забит гол, отличился австриец Баумгартнер.
Отметим, что в этот вечер был забит еще один гол на старте поединка – в матче Франции и Германии (0:2) Вирц отличился на восьмой секунде.
Словакия – Австрия – 0:2
Голы: Баумгартнер, 1, Вайманн, 82.
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Вайманн (Австрия).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Кристоф Баумгартнер (Австрия).
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