Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Словакия – Австрия – 0:2. Гол на 7-й секунде. Видео голов и обзор
Товарищеские матчи
Словакия
23.03.2024 19:00 – FT 0 : 2
Австрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Другие новости
24 марта 2024, 03:11 | Обновлено 24 марта 2024, 03:20
116
0

Словакия – Австрия – 0:2. Гол на 7-й секунде. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского поединка

24 марта 2024, 03:11 | Обновлено 24 марта 2024, 03:20
116
0
Словакия – Австрия – 0:2. Гол на 7-й секунде. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончился товарищеский поединок между сборными Словакии и Австрии. Он запомнился тем, что уже на седьмой секунде матча был забит гол, отличился австриец Баумгартнер.

Отметим, что в этот вечер был забит еще один гол на старте поединка – в матче Франции и Германии (0:2) Вирц отличился на восьмой секунде.

Словакия – Австрия – 0:2

Голы: Баумгартнер, 1, Вайманн, 82.

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Вайманн (Австрия).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Кристоф Баумгартнер (Австрия).
По теме:
Заря выиграла у Оболони товарищеский матч во время международной паузы
Хорватия не сумела дожать Тунис в основное время в товарищеском матче
Франция – Германия – 0:2. Гол на 8-й секунде. Видео голов и обзор
сборная Австрии по футболу сборная Словакии по футболу товарищеские матчи видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Англия – Бразилия – 0:1. Триумф селесао на Уэмбли. Видеообзор матча
Футбол | 23 марта 2024, 23:54 0
Англия – Бразилия – 0:1. Триумф селесао на Уэмбли. Видеообзор матча
Англия – Бразилия – 0:1. Триумф селесао на Уэмбли. Видеообзор матча

Автором единственного гола в матче стал нападающий Эндрик

Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
Футбол | 23 марта 2024, 16:05 5
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?

Подопечные Сергея Реброва вырвали победу у боснийцев 2:1 и вышли в финал плей-офф

Расцвет Лонвейка: забил пяткой, выбрал Суринам, не хочет говорить о войне
Футбол | 23.03.2024, 09:24
Расцвет Лонвейка: забил пяткой, выбрал Суринам, не хочет говорить о войне
Расцвет Лонвейка: забил пяткой, выбрал Суринам, не хочет говорить о войне
Ястремская не смогла обыграть 9-ю ракетку мира в Майами
Теннис | 24.03.2024, 03:40
Ястремская не смогла обыграть 9-ю ракетку мира в Майами
Ястремская не смогла обыграть 9-ю ракетку мира в Майами
Украина U-19 обыграла Латвию U-19. Впереди – матч со Швейцарией за путевку
Футбол | 23.03.2024, 16:53
Украина U-19 обыграла Латвию U-19. Впереди – матч со Швейцарией за путевку
Украина U-19 обыграла Латвию U-19. Впереди – матч со Швейцарией за путевку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Костюк снялась с турнира в Майами, известна причина
Костюк снялась с турнира в Майами, известна причина
22.03.2024, 17:49 13
Теннис
Как Украина играла с Исландией: статистика встреч
Как Украина играла с Исландией: статистика встреч
22.03.2024, 09:25 9
Футбол
Саво МИЛОШЕВИЧ: «У Украины не было и полумоментов. Хорошо выполняли работу»
Саво МИЛОШЕВИЧ: «У Украины не было и полумоментов. Хорошо выполняли работу»
22.03.2024, 01:32 16
Футбол
Ребров объяснил, почему Украина не создала моменты до 85-й минуты с Боснией
Ребров объяснил, почему Украина не создала моменты до 85-й минуты с Боснией
22.03.2024, 06:41 3
Футбол
Ребров прокомментировал предстоящий решающий матч со сборной Исландии
Ребров прокомментировал предстоящий решающий матч со сборной Исландии
22.03.2024, 05:15 1
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Я сказал Яремчуку, чтобы он забил гол»
Сергей РЕБРОВ: «Я сказал Яремчуку, чтобы он забил гол»
22.03.2024, 00:50 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем