Словакия – Австрия – 0:2. Гол на 7-й секунде. Видео голов и обзор

Закончился товарищеский поединок между сборными Словакии и Австрии. Он запомнился тем, что уже на седьмой секунде матча был забит гол, отличился австриец Баумгартнер.

Отметим, что в этот вечер был забит еще один гол на старте поединка – в матче Франции и Германии (0:2) Вирц отличился на восьмой секунде.

Словакия – Австрия – 0:2

Голы: Баумгартнер, 1, Вайманн, 82.