В Барсе признались, что отклонили предложение по трансферу на 200 млн

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что каталонский клуб отклонил предложение по трансферу 16-летнего вингера Ламина Ямаля за 200 миллионов евро.

«Мы получаем безумные предложения по трансферу таких игроков, как Ламин Ямал, которые составляют около 200 миллионов евро, и, конечно, мы их отклоняем. Мы доверяем Ямалю и нам не нужно его продавать.

Мы получили предложения по трансферам Бальде, Фермина, Педри, Де Йонга, Араухо, Гави, но мы не хотим продавать наших звезд», – признался Лапорта.

Ранее Лапорта рассказал, что возможный переход Мбаппе в «Реал» развалит раздевалку мадридского клуба.