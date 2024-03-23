Александр ПАЛЯНИЦА: «С исландцами будет не менее нервный поединок»

Бывший игрок национальной сборной Украины по футболу Александр Паляница эксклюзивно для Sport.ua поделился своими впечатлениями о стыковом матче Босния и Герцеговина – Украина и сделал прогноз на решающий поединок за путевку в финальную часть Евро наших ребят с Исландией:

«Не думал, что украинской сборной придется так тяжело с боснийцами в Зенице. Хозяева долгое время действовали тактически грамотно, выстроили оборону в несколько рядов и усложнили подход к своим владениям. А когда открыли счет, то вообще возникли опасения, что все для гостей закончится счастливо.

Все же, обошлось: благодаря вовремя проведенным заменам, настырности удалось перехватить инициативу. К вспышке активности гостей под занавес матча уставшие балканцы оказались не готовы.

И хотя таки удалось отпраздновать волевую викторию, выяснилось, что на ограниченном пространстве украинцам сложно было находить правильные решения. И это несмотря на наличие в составе исполнителей из именитых европейских клубов. Так что, есть над чем работать.

На мой взгляд, 26 марта в матче с исландцами также придется понервничать. Наш оппонент пытается действовать в английском стиле и поэтому желательно не уступать в единоборствах. Жесткой борьбы будет хватать. Наше преимущество в том, что за украинскую сборную выступает несколько игроков из АПЛ и они покажут пример несокрушимости.

Многое будет зависеть от того, доверит ли место в стартовом составе рулевой Сергей Ребров Виктору Цыганкову. Хотя я больше склонен к тому, что во Вроцлаве начнут те же игроки, что и в Зенице с боснийцами. Фаворитом считаю украинцев, которые при бешеной поддержке болельщиков возьмут верх с минимальным преимуществом в счете».

Ранее форвард сборной Украины Роман Яремчук оценил схему в два форварда с Артемом Довбыком, которая помогла обыграть Боснию и Герцеговину и выйти в финал плей-офф отбора на Евро-2024.