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  4. Как будет с Исландией? Яремчук оценил игру в два форварда с Довбиком
Чемпионат Европы
23 марта 2024, 16:33 | Обновлено 23 марта 2024, 16:43
1164
0

Как будет с Исландией? Яремчук оценил игру в два форварда с Довбиком

Уже играл вместе с Артемом

23 марта 2024, 16:33 | Обновлено 23 марта 2024, 16:43
1164
0
Как будет с Исландией? Яремчук оценил игру в два форварда с Довбиком
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Украины Роман Яремчук оценил схему в два форварда с Артемом Довбиком, которая помогла обыграть Боснию и Герцеговину и выйти в финал плей-офф отбора на Евро-2024.

«Мне не привыкать сейчас играть в два форварда, потому что мы в «Валенсии» действуем в два нападающих чистых. И получается достаточно неплохо. В сборной первый такой опыт, но пользу принесли – почему нет? Хотя это все же не совсем новинка. Мне кажется, был матч, когда мы с Довбиком были вдвоем. Дома с Казахстаном, когда 1:1 было, то он вышел на замену и мы играли вдвоем».

«Еще было, что мы с Жуниором Мораесом были два форварда на поле. В футболе много схем – кто-то играет в одного, все зависит от решения тренера», — сказал Яремчук.

Матч за выход на Евро-2024 Украина – Исландия состоится 26 марта.

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сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Исландия Роман Яремчук Артем Довбик
Источник ВЗбирна
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