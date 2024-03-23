23.03.2024 13:15 - : -
Украина. Вторая лига23 марта 2024, 07:59 | Обновлено 23 марта 2024, 08:25
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Рух-2 – Тростянец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 марта в 13:15 видеотрансляцию матча Второй лиги
23 марта 2024, 07:59 | Обновлено 23 марта 2024, 08:25
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23 марта продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча.
Вторая лига. 20-й тур, 23 марта
- 13:15. Рух-2 Львов – Тростянец
Турнирная таблица
Рух-2 – Тростянец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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