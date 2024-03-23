Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух-2 – Тростянец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Рух-2 Львов
23.03.2024 13:15 - : -
Тростянец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
23 марта 2024, 07:59 | Обновлено 23 марта 2024, 08:25
13
0

Рух-2 – Тростянец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 марта в 13:15 видеотрансляцию матча Второй лиги

23 марта 2024, 07:59 | Обновлено 23 марта 2024, 08:25
13
0
Рух-2 – Тростянец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 марта продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча.

Вторая лига. 20-й тур, 23 марта

  • 13:15. Рух-2 Львов – Тростянец

Турнирная таблица

Рух-2 – Тростянец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
ЛНЗ – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛНЗ – Минай. Текстовая трансляция матча
ОФИЦИАЛЬНО. ЮКСА подписал Аквамена. Оригинальное представление новичка
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Рух-2 Львов Тростянец
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «В конце матча Ребров пошел ва-банк»
Футбол | 22 марта 2024, 11:07 0
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «В конце матча Ребров пошел ва-банк»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «В конце матча Ребров пошел ва-банк»

Специалист уверен, что индивидуальное мастерство игроков Украины сыграло свою решающую роль

ВИДЕО. Эмоции сборной после победы в Боснии и перелет в Польшу
Футбол | 23 марта 2024, 05:43 0
ВИДЕО. Эмоции сборной после победы в Боснии и перелет в Польшу
ВИДЕО. Эмоции сборной после победы в Боснии и перелет в Польшу

Делегация национальной команды базируется в польском городе Опаленица

Источник: мадридский Реал хочет заполучить звезду Ливерпуля
Футбол | 23.03.2024, 05:23
Источник: мадридский Реал хочет заполучить звезду Ливерпуля
Источник: мадридский Реал хочет заполучить звезду Ливерпуля
Форвард сборной Исландии: «Это безумие. Едем побеждать Украину»
Футбол | 22.03.2024, 11:12
Форвард сборной Исландии: «Это безумие. Едем побеждать Украину»
Форвард сборной Исландии: «Это безумие. Едем побеждать Украину»
Костюк снялась с турнира в Майами, известна причина
Теннис | 22.03.2024, 17:49
Костюк снялась с турнира в Майами, известна причина
Костюк снялась с турнира в Майами, известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор
Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор
22.03.2024, 00:23 17
Футбол
Оно того стоило? Сербия в преддверие Евро-2024 опозорилась в москве
Оно того стоило? Сербия в преддверие Евро-2024 опозорилась в москве
21.03.2024, 22:38 9
Футбол
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
21.03.2024, 23:48 240
Футбол
Милошевич признался, почему Босния упустила победу над Украиной в плей-офф
Милошевич признался, почему Босния упустила победу над Украиной в плей-офф
22.03.2024, 03:41 11
Футбол
Саво МИЛОШЕВИЧ: «У Украины не было и полумоментов. Хорошо выполняли работу»
Саво МИЛОШЕВИЧ: «У Украины не было и полумоментов. Хорошо выполняли работу»
22.03.2024, 01:32 16
Футбол
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Исландию и выйти на Евро-2024
22.03.2024, 08:12 1
Футбол
С хет-триком! Исландия разбила Израиль и вышла в финал плей-офф Евро-2024
С хет-триком! Исландия разбила Израиль и вышла в финал плей-офф Евро-2024
21.03.2024, 23:45 12
Футбол
Ребров объяснил, почему Украина не создала моменты до 85-й минуты с Боснией
Ребров объяснил, почему Украина не создала моменты до 85-й минуты с Боснией
22.03.2024, 06:41 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем