Товарищеские матчи
Чемпионат Европы23 марта 2024, 04:59 | Обновлено 23 марта 2024, 05:25
27
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Албания – Чили – 0:3. Товарняк в Парме. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
23 марта 2024, 04:59 | Обновлено 23 марта 2024, 05:25
27
0
Вечером 22 марта состоялись товарищеские матчи.
Сборная Албании на арене в итальянской Парме проиграла команде Чили со счетом 0:3.
Товарищеские матчи, 22 марта, Парма (Италия)
Албания – Чили – 0:3
Голы: Варгас, 20, Боладос, 83, Давилья, 90+2.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Victor Davila (Чили).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Marcos Bolados (Чили).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуардо Варгас (Чили).
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