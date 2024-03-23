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Товарищеские матчи
Албания
22.03.2024 21:45 – FT 0 : 3
Чили
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Чемпионат Европы
23 марта 2024, 04:59 | Обновлено 23 марта 2024, 05:25
27
0

Албания – Чили – 0:3. Товарняк в Парме. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

23 марта 2024, 04:59 | Обновлено 23 марта 2024, 05:25
27
0
Албания – Чили – 0:3. Товарняк в Парме. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 марта состоялись товарищеские матчи.

Сборная Албании на арене в итальянской Парме проиграла команде Чили со счетом 0:3.

Товарищеские матчи, 22 марта, Парма (Италия)

Албания – Чили – 0:3

Голы: Варгас, 20, Боладос, 83, Давилья, 90+2.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Victor Davila (Чили).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Marcos Bolados (Чили).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуардо Варгас (Чили).
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Источник Sport.ua
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