Товарищеские матчи
Молодежные турниры23 марта 2024, 01:59 | Обновлено 23 марта 2024, 02:09
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Испания – Колумбия – 0:1. Спарринг в Лондоне. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
23 марта 2024, 01:59 | Обновлено 23 марта 2024, 02:09
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Вечером 22 марта состоялись товарищеские матчи.
Готовясь к Евро-2024, Испания в Лондоне уступила Колумбии (0:1).
Единственный в матче гол забил Даниэль Муньос на 61-й минуте.
Товарищеские матчи, 22 марта, Лондон
Испания – Колумбия – 0:1
Гол: Муньос, 61
События матча
61’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Муньос (Колумбия).
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