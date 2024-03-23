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Товарищеские матчи
Испания
22.03.2024 22:30 – FT 0 : 1
Колумбия
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23 марта 2024, 01:59 | Обновлено 23 марта 2024, 02:09
43
0

Испания – Колумбия – 0:1. Спарринг в Лондоне. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

23 марта 2024, 01:59 | Обновлено 23 марта 2024, 02:09
43
0
Испания – Колумбия – 0:1. Спарринг в Лондоне. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 марта состоялись товарищеские матчи.

Готовясь к Евро-2024, Испания в Лондоне уступила Колумбии (0:1).

Единственный в матче гол забил Даниэль Муньос на 61-й минуте.

Товарищеские матчи, 22 марта, Лондон

Испания – Колумбия – 0:1

Гол: Муньос, 61

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Муньос (Колумбия).
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Источник Sport.ua
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