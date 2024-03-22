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22.03.2024 22:30 - : -
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22 марта 2024, 03:27 |
10
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Испания – Колумбия. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует контрольный поединок двух сборных

22 марта 2024, 03:27 |
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Испания – Колумбия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

22 марта на «Лондон Стэдиум» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Испании встретится со сборной Колумбии. Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Ставки на матч Испания – Колумбия

Испания

Команда готовится к очередному для себя Евро. На чемпионате мира в Катаре красная фурия провалилась, и после такого позора эра Луиса Энрике закончилась. Его сменил Луис де ла Фуэнте, не самый статусный специалист, но при этом имеющий немало опыта как наставник молодежного варианта сборной королевства. Он и сейчас, как и его предшественники, активно использует юных талантов вплоть до Ламина Ямаля, которому всего 17 лет, но, появившись четырежды, вундеркинд из Барселоны забил 2 гола. В итоге он с компанией не просто выиграл свою группу, но и выиграл 7 из 8 поединков, подтвердив свою давнюю репутацию королевы отборов. Теперь, конечно же, нужно оптимально подойти к новому чемпионату, так что вполне можно ждать именно сейчас экспериментов и с составом, и с тактикой - на то и товарищеские поединки.

Колумбия

Сборная не попала на прошлый чемпионат мира. Это случилось впервые за 3 цикла, более того, до этого кофейные были открытием мундиаля в Бразилии в 2014-м году, добравшись до четвертьфинала. Да и через 4 года выходили из группы, правда, вылетев в 1/8 финала. Сейчас, под руководством Нестора Лоренцо, начали новую квалификацию, причем достаточно успешно. В 6 поединках поровну побед и поражений. В том числе удалось справиться на своем поле с Бразилией, 2:1. Ну, а во время прошлого окна, в декабре, Луис Диас и компания смогли победить в обоих товарищеских поединках, не только со скромной Венесуэлой, но и с Мексикой.

Статистика личных встреч

В 2011-м и 2017-м году стороны играли между собой товарищеские поединки. В первом случае испанцы выиграли 1:0, а потом была зрелищная ничья 2:2.

Прогноз

GGBET скептичен по отношению к гостям из Южной Америки. Испанцы при нынешнем наставнике стабильно хороши, так что ставим на то, что они смогут выиграть и этот футбольный матч (коэффициент - 1,75).

GG.BET
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Источник Sport.ua
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