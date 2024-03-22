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Чемпионат Европы
22 марта 2024, 17:20 | Обновлено 22 марта 2024, 18:42
911
0

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Игра сборной нужно улучшать, это все понимают»

Бывший полузащитник сборной Украины прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной

22 марта 2024, 17:20 | Обновлено 22 марта 2024, 18:42
911
0
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Игра сборной нужно улучшать, это все понимают»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал победу сине-желтых над командой Боснии и Герцеговины (2:1), а также дал прогноз на матч финала отбора к Евро-2024 против Исландии.

– Результат есть, он для нас был прежде всего важен. Мы все понимали, что если игра будет не самая лучшая, но мы сможем победить, это будет важно для всех нас. Это было не так легко, как говорили некоторые эксперты. Но мы играли до этого с боснийцами, видели, как они играют в других матчах – я перед матчем говорил, что будет тяжелая, вязкая игра, и в принципе, если посмотреть, как складывался матч, то это была победа на характере. Игру надо улучшать, все это понимают, все ребята, тренеры хотели бы, чтобы игра была лучше. Но в этом случае я думаю, что надо сказать всем «спасибо», потому что ребята проявили характер.

– Вы сказали, что игру надо улучшать. Какие аспекты в этом плане Вы бы выделили?

– Я понимаю, что когда мы играем с хорошо организованной командой, то трудно взломать оборону. Если посмотреть на статистику, то мы хоть владели мячом, не нанесли много ударов в створ ворот. Хотелось бы, чтобы мы могли взламывать редуты таких команд. Всегда когда такие команды, как Босния и Герцеговина, отдают инициативу, то надо находить такие ключи, чтобы взламывать такую оборону. У нас еще период становления, и мы должны понимать, что для ребят это очень тяжело. Но все мы хотели бы, чтобы было больше моментов и чтобы мы могли лучше взламывать эту оборону. Я понимаю, что не было Цыганкова, который является ключевым игроком. Но если посмотреть на те кадры, которые у нас есть, и как вышли несколько ребят на замену, то для меня это очень положительный аспект в этой игре.

– Как бы Вы оценили дебют Владимира Бражко?

– Если говорить откровенно, если бы был Тарас Степаненко, я считаю, что он сыграл бы. Но Бражко, я говорил перед матчем, что не надо смотреть на его возраст, может ли он играть с этими ребятами. Для меня очень важна его форма на данный момент. Он хорошо вписался в этот коллектив, он играл с некоторыми ребятами. Я думаю, что это сверхважный аспект – когда ты играешь и чувствуешь себя «в своей тарелке». Судаков и Зинченко рядом, плюс ты уже нескольких ребят знаешь из молодежки. Очень важно, когда сыгранность есть уже. Его дебют – это позитив, который надо отметить. Это парень, который будет прогрессировать, об этом уже говорили Ребров и другие ребята. В такой важной и тяжелой игре он очень хорошо вписался.

– Какие Ваши ожидания от матча против Исландии, на что надо обратить внимание сборной?

– Если посмотреть, как они играют, то будет очень сложная игра. Мы когда-то играли с Исландией – это очень организованная команда, которая знает, как выстраивать редуты сзади, как переходить на контроль мяча. С Израилем была красная карточка, но то, как они играют, с агрессией, с вдохновением – думаю, команда будет нелегкая. Я знаю, что нам надо улучшать игру, и все это знают. Но я считаю, что мы можем бороться с такими командами. Если Босния была цепкая и вязкая, то исландцы будут бежать, навязывать свою силовую борьбу. Посмотрим, думаю, что все будет хорошо.

Матч Украина – Исландия состоится 26 марта в 21:45 по киевскому времени.

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Источник Трибуна
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