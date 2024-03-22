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  4. Экс-игрок сборной Исландии и Руха оценил предстоящий матч против Украины
Чемпионат Европы
22 марта 2024, 16:30 |
2329
0

Экс-игрок сборной Исландии и Руха оценил предстоящий матч против Украины

Рагнар Сигурдссон не видит фаворита в предстоящем противостоянии

22 марта 2024, 16:30 |
2329
0
Экс-игрок сборной Исландии и Руха оценил предстоящий матч против Украины
ФК Рух. Рагнар Сигурдссон

Бывший игрок национальной сборной Исландии и львовского «Руха» Рагнар Сигурдссон оценил предстоящий матч отбора к Евро-2024 против Украины.

– Как играет сейчас сборная Исландии? Украина играла против нее в последний раз довольно давно.

– Я смотрел вчерашний матч. Я думаю, что у нас сейчас в целом атакующая команда. Тогда, когда мы играли раньше, у нас была более защитная команда. Эта команда тоже защищается хорошо, но имеет невероятных атакующих игроков.

– На какие ключевые аспекты Украине стоит обратить внимание в игре Исландии?

– Я действительно не знаю, и я не думаю, что мне стоит говорить о них вам.

– А какие у сборной Исландии важные игроки, которых вы бы выделили?

– Арнор Траустасон, он стал очень важным для команды в полузащите, выполняет бескорыстную роль, борясь и отыгрывая мяч для своей команды. Сверрир Ингасон, капитан, он наш лучший защитник. Я также выделил бы Виктора Паульссона, нашего правого защитника, он сейчас очень важен для команды. Очень хорошо играет как правый защитник, но также может сыграть и в полузащите, и центральным защитником, универсальный игрок.

Нам очень повезло с вратарем Гауконом Вальдимарссоном, я думаю, что он очень хорош, ворота в надежных руках. Но, очевидно, Альберт Гудмундссон – наш лучший игрок прямо сейчас. Он не был с командой долго, но забил три гола вчера. Он невероятен, играет в Серии А за «Дженоа», мы рады, что имеем его.

– Какие ваши ожидания от матча Исландии против Украины? Кого, возможно, видите победителем?

– Я не знаю. Игра вчера между Израилем и Исландией – это игра между командами, которые не знали, какой статус они имеют. Для обоих дела шли не слишком хорошо, игра в целом была 50 на 50. И для меня игра против Украины – так же. Я не знаю много о сборной Украины сейчас, и наша сборная Исландии может играть хорошо, но также может выдать и очень плохой матч. Она не является слишком стабильной.

Поэтому, думаю, матч будет 50 на 50. Но, надеюсь, наши ребята смогут привнести жажду победы, огонь, и получить то дополнительное преимущество, которое нам надо против такой команды, как Украина.

Матч Украина – Исландия состоится 26 марта в 21:45 по киевскому времени.

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Источник Трибуна
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