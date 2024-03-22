САБО: «Первый тайм никакой, второй был валидольным»

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал волевую победу «сине-желтых» в полуфинале квалификации Евро над сборной Боснии и Герцеговины:

- У меня, наверное, были такие же ощущения вчера во время матча сборной, как и у всей Украины. Первый тайм, честно говоря, вышел никаким со стороны украинцев, во втором концовка получилась валидольной.

Как я и говорил перед игрой, нужно было выдержать первый тайм, а во втором у боснийцев не хватит сил. Ведь их игроки играют в европейских клубах, они возрастные ребята, потому могут не сыграть на максимуме 95 минут. Но, к сожалению, наши все же пропустили гол. Затем отыгрались и вырвали победу. Но ведь как-то все вышло на нервах, и немного поздновато. Хорошо, что было в концовке матча везение.

- Что стало причиной невнятной игры в первом тайме – недооценка соперника или смелая игра боснийцев?

– Думаю, что только то, что боснийцы хорошо изучили игру нашей сборной. Но наши тоже готовились и изучали соперника. Думаю, что произошло так, как мы и ожидали. Боснийцы не выдержали темпа. Но нам пришлось поволноваться. Хорошие замены. Ребров молодец, отреагировавший на ход матча. Футболисты тоже молодцы. Дай бог, чтобы сейчас хорошо восстановились и подготовились к Исландии. Потому что в конце матча с Боснией украинцы дали хороший темп, свежие игроки прибавили скорости. А боснийцы подсели.

- Яремчук – герой матча?

– Пожалуй, заслуживает такого титула. Забил гол, отдал голевую передачу. Было видно, что на флангах боснийцы не успевали за нашими ребятами. Раньше они страховали, а в концовке матча не успевали. Роман убежал и сделал голевую на Довбика. Ребята молодцы, но я немного был злой, когда не забили третий гол. Надо было ставить точку, чтобы не пропустить случайный гол на последних секундах.

– В Зенице дебютировал динамовец Бражко. Он достойно заменил Степаненко?

– Молодец. Я думал, что все-таки будет играть Сергей Сидорчук. Но тренерскому штабу виднее. Бражко прогрессирует на глазах. Думаю, он сыграл достойно и в конце концов в будущем может перейти в европейский клуб, куда-нибудь в Испанию или Англию. У него есть все свойства для этого. Но в Боснии он к концу матча уже «наелся», поэтому был заменен. Замены, конечно, повлияли на игру. Везение тоже было на нашей стороне.

– С Исландией украинцам будет труднее, чем в Боснии?

- Сто процентов. Эта сборная сильнее. Особенно в защите. Исландцы хорошо используют стандарты и контратаку. Нашим защитникам придется быть очень внимательными. Полузащитников также ожидает нагрузка, нужно помогать защитникам. Нужен ли будет по такой игре Мудрик? Не знаю, потому что пространства для того, чтобы убежать, будет немного. Что касается Цыганкова, то, я думаю, он на весь матч готов не будет. Только на замену. Зинченко тоже еще не в полной форме. Он не играл из-за травмы, и это ощущалось в Боснии. Надо быть внимательными. Исландия наказывает за ошибки. Но я считаю, что наша сборная тоже будет готовиться к матчу, и Сергей Ребров знает, что противопоставить сопернику. Главное, хорошо восстановиться физически, потому что времени до игры с исландцами не так много.

Ранее защитник сборной Украины и донецкого «Шахтера» Ефим Конопля прокомментировал победу национальной команды в матче против Боснии и Герцеговины (2:1).