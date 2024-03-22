Ефим КОНОПЛЯ: «Мы могли доказать свое преимущество еще до перерыва»

Защитник сборной Украины и донецкого «Шахтера» Ефим Конопля прокомментировал победу национальной команды в матче против Боснии и Герцеговины (2:1):

«Если бы футбол был обычным и предсказуемым, мы смогли бы доказать свое преимущество значительно раньше. До перерыва. Но футбол – сложная вещь. Победа в Зенице забрала много сил, но подарила нам эмоции и заряд на следующее противостояние. Спасибо болельщикам, чувствовали вас сердцем! Вперед, Украина!»

Финальный матч отбора на Евро-2024 между Украиной и Исландией состоится 26 марта в 21:45 по киевскому времени.