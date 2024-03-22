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  4. Ефим КОНОПЛЯ: «Мы могли доказать свое преимущество еще до перерыва»
Чемпионат Европы
22 марта 2024, 13:44 |
660
0

Ефим КОНОПЛЯ: «Мы могли доказать свое преимущество еще до перерыва»

Защитник сборной Украины прокомментировал победу над Босней и Герцеговиной

22 марта 2024, 13:44 |
660
0
Ефим КОНОПЛЯ: «Мы могли доказать свое преимущество еще до перерыва»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Защитник сборной Украины и донецкого «Шахтера» Ефим Конопля прокомментировал победу национальной команды в матче против Боснии и Герцеговины (2:1):

«Если бы футбол был обычным и предсказуемым, мы смогли бы доказать свое преимущество значительно раньше. До перерыва. Но футбол – сложная вещь. Победа в Зенице забрала много сил, но подарила нам эмоции и заряд на следующее противостояние. Спасибо болельщикам, чувствовали вас сердцем! Вперед, Украина!»

Финальный матч отбора на Евро-2024 между Украиной и Исландией состоится 26 марта в 21:45 по киевскому времени.

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сборная Украины по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина Ефим Конопля
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