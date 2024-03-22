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  4. Ребров объяснил, почему Украина не создала моменты до 85-й минуты с Боснией
Чемпионат Европы
22 марта 2024, 06:41 |
665
0

Ребров объяснил, почему Украина не создала моменты до 85-й минуты с Боснией

21 марта сине-желтые пробились в финал плей-офф Евро-2024

22 марта 2024, 06:41 |
665
0
Ребров объяснил, почему Украина не создала моменты до 85-й минуты с Боснией
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-желтых».

После завершения встречи главный тренер украинской национальной команды Сергей Ребров прокомментировал победу своих подопечных:

Об отсутствии моментов до концовки матча: «Ибо мы играли против крепкого соперника. Они [Босния и Герцеговина] играли дома, с тремя центральными защитниками. Были выходы в атаку, но следующего шага действительно не было. Было очень тяжело сломать эту оборону».

О переходе в два нападающих в конце матча: «Наверное, это игра в ва-банк. Если мы проигрываем, то надо усиливать атаку. Важно было сохранить какую-то структуру в обороне, но я считаю, что вышедшие на замену игроки добавили темп в игре. Все ребята заслуживают этой победы».

О дебюте Владимира Бражко: «Не знаю, какие у него были задачи в [молодежной] команде [Руслана] Ротаня. Те задачи, которые он имел здесь, считаю, что выполнил. Провел очень хорошую игру, я доволен его дебютом. У него очень большое будущее как в сборной, так и в клубе. Только желаю продолжать играть и так в дальнейшем».

Видеообзор матча Босния и Герцеговина – Украина – 1:2

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Источник Суспильне Спорт
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