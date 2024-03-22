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Чемпионат Европы
22 марта 2024, 05:15 | Обновлено 22 марта 2024, 05:36
5436
0

Ребров прокомментировал предстоящий решающий матч со сборной Исландии

21 марта национальная команда Украины пробилась в финал плей-офф Евро-2024

22 марта 2024, 05:15 | Обновлено 22 марта 2024, 05:36
5436
0
Ребров прокомментировал предстоящий решающий матч со сборной Исландии
УАФ. Сергей Ребров

21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-желтых».

26 марта подопечные Сергея Реброва проведут решающий матч квалификации к чемпионату Европы против национальной команды Исландии. Встреча состоится во Вроцлаве, Польша.

Наставник сборной Украины Ребров на пресс-конференции после матча с Боснией коротко прокомментировал предстоящий поединок с «викингами»:

– Следующие несколько дней будут очень насыщенными. Впереди – игра с Исландией. Как оцениваете этого соперника? Может быть, вы уже провели какую-то тактическую подготовку к исландцам раньше?

– Да, мы пересматривали исландцев. Но сейчас будет совсем другая игра. Мы будем играть в Польше, где будет очень много наших болельщиков. Я уверен, будет заполнен стадион, все будут ждать матча. Во-первых, футболисты должны восстановиться, это очень важно сейчас. Предстоит другая игра и другое настроение для наших игроков.

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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