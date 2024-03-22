Украина. Вторая лига22 марта 2024, 05:23 |
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Звягель – Кремень-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 марта в 14:00 видеотрансляцию матча Второй лиги
22 марта 2024, 05:23 |
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22 марта рестартуют соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча.
Первая лига. Второй раунд. 20-й тур, 23 марта
- 14:00. Звягель – Кремень-2
Турнирная таблица
14:00. Звягель – Кремень-2
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