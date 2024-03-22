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Чемпионат Украины
Звягель
22.03.2024 14:00 - : -
Кремень-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
22 марта 2024, 05:23 |
24
0

Звягель – Кремень-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 марта в 14:00 видеотрансляцию матча Второй лиги

22 марта 2024, 05:23 |
24
0
Звягель – Кремень-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 марта рестартуют соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча.

Первая лига. Второй раунд. 20-й тур, 23 марта

  • 14:00. Звягель – Кремень-2

Турнирная таблица

14:00. Звягель – Кремень-2

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Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн Звягель Кремень-2 Кременчуг
Источник Sport.ua
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