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Звягель
22.03.2024 14:00 – FT 2 : 0
Кремень-2
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Украина. Вторая лига
22 марта 2024, 18:54 | Обновлено 22 марта 2024, 19:00
538
0

Гол экс-игрока лондонского Арсенала помог Звягелю обыграть Кремень-2

Команда из Житомирской области подтвердила статус лидера лиги

22 марта 2024, 18:54 | Обновлено 22 марта 2024, 19:00
538
0
Гол экс-игрока лондонского Арсенала помог Звягелю обыграть Кремень-2
Фк Звягель. Джордж Льюис

В пятницу, 22 марта, состоялся матч 20-го тура чемпионата Украины во 2-й лиге между «Звягелем» и «Кремнем-2» из Кременчуга.

Коллектив из Житомирской области вышел на игру под руководством и.о. главного тренера Николая Гибалюка, который заменил во главе команды Сергея Шищенко, не так давно возглавившего «Полесье» из УПЛ.

Тренерская рокировка на победном настрое игроков «Звягеля» не сказалось – они добились победы со счетом 2:0. Автором голов в составе победителей стали Венделл и Джордж Льюис – экс-игрок лондонского «Арсенала».

Выиграв, «Звягель» упрочил лидерство в таблице сезона, имея 43 очка после 17 игр. Второй идет команда ЮКСА, у которой 40 пунктов. Замыкает топ-3 «Дружба», имеющая 35 очков после 15 встреч.

Вторая лига Украины. 20-й тур

Звягель – Кремень-2 – 2:0

Голы: Венделл, 59, Льюис, 67 пенальти.

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Звягель Вторая лига Украины Кремень-2 Кременчуг Венделл Габриэл
Источник Sport.ua
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