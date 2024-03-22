22.03.2024 13:00 - : -
Украина. Первая лига22 марта 2024, 04:59 | Обновлено 22 марта 2024, 05:06
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Горняк-Спорт – Нива Т, Прикарпатье – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE
22 марта рестартуют соревнования в Первой лиге
22 марта 2024, 04:59 | Обновлено 22 марта 2024, 05:06
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22 марта рестартуют соревнования в Первой лиге чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей.
Первая лига. Второй раунд. 1-й тур, 22 марта
- 12:00. Горняк-Спорт – Нива Тернополь
- 13:00. Прикарпатье – Ингулец
Турнирная таблица. Чемпионская группа
Турнирная таблица. Группа за выживание
12:00. Горняк-Спорт – Нива Тернополь
13:00. Прикарпатье – Ингулец
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