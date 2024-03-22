Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Горняк-Спорт – Нива Т, Прикарпатье – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE
Чемпионат Украины
Прикарпатье
22.03.2024 13:00 - : -
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
22 марта 2024, 04:59 | Обновлено 22 марта 2024, 05:06
10
0

Горняк-Спорт – Нива Т, Прикарпатье – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE

22 марта рестартуют соревнования в Первой лиге

22 марта 2024, 04:59 | Обновлено 22 марта 2024, 05:06
10
0
Горняк-Спорт – Нива Т, Прикарпатье – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE

22 марта рестартуют соревнования в Первой лиге чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей.

Первая лига. Второй раунд. 1-й тур, 22 марта

  • 12:00. Горняк-Спорт – Нива Тернополь
  • 13:00. Прикарпатье – Ингулец

Турнирная таблица. Чемпионская группа

Турнирная таблица. Группа за выживание

12:00. Горняк-Спорт – Нива Тернополь

13:00. Прикарпатье – Ингулец

По теме:
Маркевич признался, что хотел бы пригласить в Карпаты экс-звезду сборной
В УАФ прокомментировали пенальти на 90+3 минуте матча Верес – Динамо
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Без Макуана стало труднее»
Горняк-Спорт Нива Тернополь Прикарпатье Ивано-Франковск Ингулец смотреть онлайн чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Реале определились с суммой, за которую готовы летом продать Лунина
Футбол | 21 марта 2024, 07:33 13
В Реале определились с суммой, за которую готовы летом продать Лунина
В Реале определились с суммой, за которую готовы летом продать Лунина

Приоритетом для «сливочных» остается продление контракта с украинцем

ВИДЕО. Первые эмоции Яремчука после тяжелой победы Украины в игре с Боснией
Футбол | 22 марта 2024, 01:25 2
ВИДЕО. Первые эмоции Яремчука после тяжелой победы Украины в игре с Боснией
ВИДЕО. Первые эмоции Яремчука после тяжелой победы Украины в игре с Боснией

Роман был признан Львом матча, он забил гол и отдал ассист на Артема Довбика

Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера
Футбол | 21.03.2024, 08:13
Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера
Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией. Нет одной звезды
Футбол | 21.03.2024, 09:31
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией. Нет одной звезды
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией. Нет одной звезды
С хет-триком! Исландия разбила Израиль и вышла в финал плей-офф Евро-2024
Футбол | 21.03.2024, 23:45
С хет-триком! Исландия разбила Израиль и вышла в финал плей-офф Евро-2024
С хет-триком! Исландия разбила Израиль и вышла в финал плей-офф Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Челси и Ман Сити рискуют быть исключенными из АПЛ
Челси и Ман Сити рискуют быть исключенными из АПЛ
20.03.2024, 20:23 8
Футбол
Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона
Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона
20.03.2024, 08:42 5
Футбол
Не Колос. Григорчук может возглавить новый клуб УПЛ
Не Колос. Григорчук может возглавить новый клуб УПЛ
20.03.2024, 00:03 6
Футбол
Дебют Кристиана Шевченко. Украина U-19 обыграла македонцев в отборе к Евро
Дебют Кристиана Шевченко. Украина U-19 обыграла македонцев в отборе к Евро
20.03.2024, 16:57 30
Футбол
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
21.03.2024, 23:48 187
Футбол
Экс-жена парня Соболенко: «Он не собирался умирать. Скорее всего, был пьян»
Экс-жена парня Соболенко: «Он не собирался умирать. Скорее всего, был пьян»
21.03.2024, 07:01 11
Теннис
С кем сыграет Украина? Результаты жеребьевки футбольного турнира ОИ-2024
С кем сыграет Украина? Результаты жеребьевки футбольного турнира ОИ-2024
20.03.2024, 21:45 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем