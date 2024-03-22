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Украина. Первая лига
22 марта 2024, 15:48 |
41
0

Рестарт сезона в Первой лиге. Нива Тернополь и Ингулец одержали победы

Состоялось 2 матча в группах «Чемпионская» и «Выбывание»

22 марта 2024, 15:48 |
41
0
Рестарт сезона в Первой лиге. Нива Тернополь и Ингулец одержали победы
ФК Прикарпатье

Сегодня, 22 марта, состоялось 2 матча Первой лиги, которые стали первыми в чемпионате в 2024 году.

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В группе «Чемпионская» «Прикарпатье» принимало «Ингулец». Единственный гол на 74-й минуте забил Валерий Сад, принеся петровчанам победу.

В группе «Выбывание» тернопольская «Нива» приехала в гости к «Горняк-Спорту». Матч также закончился со счетом 1:0 в пользу выездной команды. Победу «Ниве» принес реализованный пенальти Богдана Козака.

Первая Лига. Группа «Чемпионская»

Прикарпатье – Ингулец – 0:1

Голы: Сад, 74

Группа «Выбывание»

Горняк-Спорт – Нива Тернополь – 0:1

Голы: Козак, 14 (пенальти)

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Ингулец Нива Тернополь Горняк-Спорт Прикарпатье Ивано-Франковск Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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