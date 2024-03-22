Рестарт сезона в Первой лиге. Нива Тернополь и Ингулец одержали победы
Состоялось 2 матча в группах «Чемпионская» и «Выбывание»
Сегодня, 22 марта, состоялось 2 матча Первой лиги, которые стали первыми в чемпионате в 2024 году.
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В группе «Чемпионская» «Прикарпатье» принимало «Ингулец». Единственный гол на 74-й минуте забил Валерий Сад, принеся петровчанам победу.
В группе «Выбывание» тернопольская «Нива» приехала в гости к «Горняк-Спорту». Матч также закончился со счетом 1:0 в пользу выездной команды. Победу «Ниве» принес реализованный пенальти Богдана Козака.
Первая Лига. Группа «Чемпионская»
Прикарпатье – Ингулец – 0:1
Голы: Сад, 74
Группа «Выбывание»
Горняк-Спорт – Нива Тернополь – 0:1
Голы: Козак, 14 (пенальти)
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