Рестарт сезона в Первой лиге. Нива Тернополь и Ингулец одержали победы

Сегодня, 22 марта, состоялось 2 матча Первой лиги, которые стали первыми в чемпионате в 2024 году.

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В группе «Чемпионская» «Прикарпатье» принимало «Ингулец». Единственный гол на 74-й минуте забил Валерий Сад, принеся петровчанам победу.

В группе «Выбывание» тернопольская «Нива» приехала в гости к «Горняк-Спорту». Матч также закончился со счетом 1:0 в пользу выездной команды. Победу «Ниве» принес реализованный пенальти Богдана Козака.

Первая Лига. Группа «Чемпионская»

Прикарпатье – Ингулец – 0:1

Голы: Сад, 74

Группа «Выбывание»

Горняк-Спорт – Нива Тернополь – 0:1

Голы: Козак, 14 (пенальти)