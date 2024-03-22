Сыграет вместо Матвиенко с Исландией? За Украину дебютировал защитник

21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-желтых».

23-летний украинский защитник Максим Таловеров, который на клубном уровне защищает цвета ЛАСКа, начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 92-й минуте вместо Артем Довбика.

Для Таловерова это было дебютное появление в футболке главной футбольной команды Украины. До этого у него был опыт выступлений только за сборную U-21. В 21 матче он отметился 1 голевой передачей.

В поединке против БиГ дебютировало еще двое украинцев: Владимир Бражко (вышел в старте и отыграл 81 минут) и Алексей Гулуляк (вышел на 76-й).

К слову, некоторые украинские болельщики хотели бы увидеть Таловерова в старте сборной Украины на решающий матч отбора к Евро-2024 против Исландии вместо Николая Матвиенко. Матвиенко в матче с Боснией отметился автоголом.

Видеообзор матча Босния и Герцеговина – Украина – 1:2