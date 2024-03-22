Милошевич признался, почему Босния упустила победу над Украиной в плей-офф

21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-желтых».

После завершения встречи главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич прокомментировал поражение своих подопечных:

«Мне немного жаль ребят и то, как мы пропустили гол, когда вели 1:0. На все повлияли две травмы двух важных игроков. Травмы повлияли на результат, но я не думаю, что кто-то может упрекнуть ребят в их стараниях, борьбе и качестве игры. Мы играли против очень серьезной команды.

Мы их полностью нейтрализовали за 80-85 минут, но концентрации, к сожалению, не хватило. Вся ответственность и вина лежат только на мне и тренерском штабе.

Я верил, но рад, что они увидели, что могут сделать гораздо больше. Этот матч уровня Евро, и игроки показали, что они могут конкурировать».

Видеообзор матча Босния и Герцеговина – Украина – 1:2