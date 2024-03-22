Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милошевич признался, почему Босния упустила победу над Украиной в плей-офф
Чемпионат Европы
22 марта 2024, 03:41 |
1964
1

Милошевич признался, почему Босния упустила победу над Украиной в плей-офф

21 марта подопечные Сергея Реброва вырвали победу у БиГ в полуфинале отбора к Евро

22 марта 2024, 03:41 |
1964
1
Милошевич признался, почему Босния упустила победу над Украиной в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine. Саво Милошевич

21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-желтых».

После завершения встречи главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич прокомментировал поражение своих подопечных:

«Мне немного жаль ребят и то, как мы пропустили гол, когда вели 1:0. На все повлияли две травмы двух важных игроков. Травмы повлияли на результат, но я не думаю, что кто-то может упрекнуть ребят в их стараниях, борьбе и качестве игры. Мы играли против очень серьезной команды.

Мы их полностью нейтрализовали за 80-85 минут, но концентрации, к сожалению, не хватило. Вся ответственность и вина лежат только на мне и тренерском штабе.

Я верил, но рад, что они увидели, что могут сделать гораздо больше. Этот матч уровня Евро, и игроки показали, что они могут конкурировать».

Видеообзор матча Босния и Герцеговина – Украина – 1:2

По теме:
Ребров прокомментировал предстоящий решающий матч со сборной Исландии
Венгрия – Турция. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Лучший игрок Боснии и Герцеговины анонсировал завершение карьеры в сборной?
Саво Милошевич сборная Украины по футболу пресс-конференция сборная Боснии и Герцеговины по футболу Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина
Источник УЕФА
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Футбол | 21 марта 2024, 07:07 8
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина

21 марта в 21:45 состоится полуфинал плей-офф квалификации Евро-2024

Шевченко оценил важную победу Украины над Боснией в плей-офф Евро-2024
Футбол | 22 марта 2024, 01:59 0
Шевченко оценил важную победу Украины над Боснией в плей-офф Евро-2024
Шевченко оценил важную победу Украины над Боснией в плей-офф Евро-2024

21 марта подопечные Сергея Реброва вырвали победу у БиГ со счетом 2:1

Безумный камбек! Калинина выбила экс-первую ракетку из супертурнира в США
Теннис | 21.03.2024, 22:20
Безумный камбек! Калинина выбила экс-первую ракетку из супертурнира в США
Безумный камбек! Калинина выбила экс-первую ракетку из супертурнира в США
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
Футбол | 21.03.2024, 23:48
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера
Футбол | 21.03.2024, 08:13
Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера
Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Просто перед важливими менше треба пиздіти
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дебют Кристиана Шевченко. Украина U-19 обыграла македонцев в отборе к Евро
Дебют Кристиана Шевченко. Украина U-19 обыграла македонцев в отборе к Евро
20.03.2024, 16:57 30
Футбол
Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона
Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона
20.03.2024, 08:42 5
Футбол
Челси и Ман Сити рискуют быть исключенными из АПЛ
Челси и Ман Сити рискуют быть исключенными из АПЛ
20.03.2024, 20:23 8
Футбол
В Реале определились с суммой, за которую готовы летом продать Лунина
В Реале определились с суммой, за которую готовы летом продать Лунина
21.03.2024, 07:33 13
Футбол
Шанс для Цуренко. Экс-вторая ракетка мира снялась с супертурнира в Майами
Шанс для Цуренко. Экс-вторая ракетка мира снялась с супертурнира в Майами
20.03.2024, 00:59
Теннис
С хет-триком! Исландия разбила Израиль и вышла в финал плей-офф Евро-2024
С хет-триком! Исландия разбила Израиль и вышла в финал плей-офф Евро-2024
21.03.2024, 23:45 12
Футбол
Соболенко впервые прокомментировала смерть своего парня
Соболенко впервые прокомментировала смерть своего парня
21.03.2024, 07:11 16
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем