ВИДЕО. Первые эмоции Яремчука после тяжелой победы Украины в игре с Боснией
Роман был признан Львом матча, он забил гол и отдал ассист на Артема Довбика
21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-желтых».
Форвард испанской «Валенсии» Роман Яремчук начал встречу на скамейке запасных и появился на поле только на 81-й минуте вместо Владимира Бражко.
Уже на 85-й Яремчук отметился забитым мячом, а на 88-й ассистировал на Артема Довбика, который и принес победу подопечным Сергея Реброва. После завершения поединка Яремчук был признан Львом матча.
Пресс-служба УАФ опубликовала видеосообщение Романа с его первыми эмоциями:
«Друзья, привет! Слава Украине! Важная победа для нас. Двигаемся дальше и ждем вас во Вроцлаве. Слава ВСУ! Слава Украине!», – сказал Роман.
ВИДЕО. Первые эмоции Яремчука после тяжелой победы Украины в игре с Боснией
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