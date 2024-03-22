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  4. ВИДЕО. Первые эмоции Яремчука после тяжелой победы Украины в игре с Боснией
Чемпионат Европы
22 марта 2024, 01:25 |
1076
2

ВИДЕО. Первые эмоции Яремчука после тяжелой победы Украины в игре с Боснией

Роман был признан Львом матча, он забил гол и отдал ассист на Артема Довбика

22 марта 2024, 01:25 |
1076
2
ВИДЕО. Первые эмоции Яремчука после тяжелой победы Украины в игре с Боснией
УАФ. Роман Яремчук

21 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-желтых».

Форвард испанской «Валенсии» Роман Яремчук начал встречу на скамейке запасных и появился на поле только на 81-й минуте вместо Владимира Бражко.

Уже на 85-й Яремчук отметился забитым мячом, а на 88-й ассистировал на Артема Довбика, который и принес победу подопечным Сергея Реброва. После завершения поединка Яремчук был признан Львом матча.

Пресс-служба УАФ опубликовала видеосообщение Романа с его первыми эмоциями:

«Друзья, привет! Слава Украине! Важная победа для нас. Двигаемся дальше и ждем вас во Вроцлаве. Слава ВСУ! Слава Украине!», – сказал Роман.

ВИДЕО. Первые эмоции Яремчука после тяжелой победы Украины в игре с Боснией

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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andre_lui
Романе спасибі!!!
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+4
Octopus
В твиттере Валенсии написали про Яремчука La Tanqueta - Танк 💪
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+2
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