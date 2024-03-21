Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пресс-служба Реала отметила постом старт Лунина в матче против Боснии
Чемпионат Европы
21 марта 2024, 21:32 |
1480
0

Пресс-служба Реала отметила постом старт Лунина в матче против Боснии

Болельщики королевского клуба проинформированы о поединке сборной Украины

21 марта 2024, 21:32 |
1480
0
Пресс-служба Реала отметила постом старт Лунина в матче против Боснии
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вечером 21 марта, в 21:45 по киевскому времени, пройдет полуфинал плей-офф квалификации Евро-2024. Сборная Украины сыграет против Боснии и Герцеговины.

В стартовом составе сине-желтых выйдет 25-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин. Для Лунин это будет первый матч за национальную команду Украины при Сергее Реброве.

Пресс-служба королевского клуба сделала анонс поединка Боснии и Украины в своих социальных сетях, опубликовав фотографию Андрея.

ФОТО. Пресс-служба Реала отметила постом старт Лунина в матче против Боснии

По теме:
ФОТО. Фанаты вывесили патриотические баннеры на матче Босния – Украина
Жоан ЛАПОРТА: «Я не завидую Реалу. Мбаппе исказит их раздевалку»
Ребров готовится к заменам в перерыве матча с Боснией и Герцеговиной?
Андрей Лунин Реал Мадрид сборная Украины по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Босния и Герцеговина - Украина Евро-2024
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок сборной Украины ожидает провокации от боснийских болельщиков
Футбол | 21 марта 2024, 21:56 0
Экс-игрок сборной Украины ожидает провокации от боснийских болельщиков
Экс-игрок сборной Украины ожидает провокации от боснийских болельщиков

Артем Федецкий высказался о матче против Боснии и Герцеговины

Поставить на место Милошевича. И доказать, что Украина сильнее
Футбол | 21 марта 2024, 19:30 65
Поставить на место Милошевича. И доказать, что Украина сильнее
Поставить на место Милошевича. И доказать, что Украина сильнее

Босния и Герцеговина – Украина. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф Евро-2024

Шансом не воспользовалась. Цуренко вылетела из престижного турнира в Майами
Теннис | 21.03.2024, 20:21
Шансом не воспользовалась. Цуренко вылетела из престижного турнира в Майами
Шансом не воспользовалась. Цуренко вылетела из престижного турнира в Майами
В Англии сообщили, готов ли Челси продать Мудрика после его последних голов
Футбол | 21.03.2024, 08:11
В Англии сообщили, готов ли Челси продать Мудрика после его последних голов
В Англии сообщили, готов ли Челси продать Мудрика после его последних голов
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией. Нет одной звезды
Футбол | 21.03.2024, 09:31
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией. Нет одной звезды
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией. Нет одной звезды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
21.03.2024, 07:07 8
Футбол
Экс-жена парня Соболенко: «Он не собирался умирать. Скорее всего, был пьян»
Экс-жена парня Соболенко: «Он не собирался умирать. Скорее всего, был пьян»
21.03.2024, 07:01 7
Теннис
В Реале определились с суммой, за которую готовы летом продать Лунина
В Реале определились с суммой, за которую готовы летом продать Лунина
21.03.2024, 07:33 13
Футбол
Стало известно, как умер парень Соболенко
Стало известно, как умер парень Соболенко
19.03.2024, 16:18 26
Теннис
ВИДЕО. Зинченко на пресс-конференции повторил легендарную шутку Коноплянки
ВИДЕО. Зинченко на пресс-конференции повторил легендарную шутку Коноплянки
20.03.2024, 19:01 2
Футбол
Цуренко с камбеком обыграла 55-ю ракетку мира на старте WTA 1000 в Майами
Цуренко с камбеком обыграла 55-ю ракетку мира на старте WTA 1000 в Майами
20.03.2024, 01:59 4
Теннис
С кем сыграет Украина? Результаты жеребьевки футбольного турнира ОИ-2024
С кем сыграет Украина? Результаты жеребьевки футбольного турнира ОИ-2024
20.03.2024, 21:45 14
Футбол
Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона
Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона
20.03.2024, 08:42 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем