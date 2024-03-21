Пресс-служба Реала отметила постом старт Лунина в матче против Боснии
Болельщики королевского клуба проинформированы о поединке сборной Украины
Вечером 21 марта, в 21:45 по киевскому времени, пройдет полуфинал плей-офф квалификации Евро-2024. Сборная Украины сыграет против Боснии и Герцеговины.
В стартовом составе сине-желтых выйдет 25-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин. Для Лунин это будет первый матч за национальную команду Украины при Сергее Реброве.
Пресс-служба королевского клуба сделала анонс поединка Боснии и Украины в своих социальных сетях, опубликовав фотографию Андрея.
ФОТО. Пресс-служба Реала отметила постом старт Лунина в матче против Боснии
🇧🇦 🆚 🇺🇦— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 21, 2024
👉 @AndreyLunin13
⏰ 20:45 CET
🏆 #EURO2024 pic.twitter.com/beeCPmX7H0
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