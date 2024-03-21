Вечером 21 марта, в 21:45 по киевскому времени, пройдет полуфинал плей-офф квалификации Евро-2024. Сборная Украины сыграет против Боснии и Герцеговины.

В стартовом составе сине-желтых выйдет 25-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин. Для Лунин это будет первый матч за национальную команду Украины при Сергее Реброве.

Пресс-служба королевского клуба сделала анонс поединка Боснии и Украины в своих социальных сетях, опубликовав фотографию Андрея.

ФОТО. Пресс-служба Реала отметила постом старт Лунина в матче против Боснии