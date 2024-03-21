Игрок Динамо дебютирует за сборную. Лунин впервые сыграет при Реброве

Вечером 21 марта, в 21:45 по киевскому времени, пройдет полуфинал плей-офф квалификации Евро-2024. Сборная Украины сыграет против Боснии и Герцеговины.

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выбрал стартовый состав на этот поединок, который полностью совпал с прогнозируемым составом от Sport.ua.

Украина: Лунин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Судаков, Бражко, Зинченко – Зубков, Довбик, Мудрик

Дебютный матч за сборную Украины проведет полузащитник «Динамо» Владимир Бражко. Сергей Ребров также впервые за время своего пребывания в должности главного тренера сборной выпустит в стартовом составе вратаря «Реала» Андрея Лунина

Команда, выигравшая поединок, выйдет в финал плей-офф на победителя другого противостояния между Израилем и Исландией.