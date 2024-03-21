Анчелотти планировал выпустить Куртуа в старте на следующий матч Ла Лиги
Бельгиец получил травму и выбыл до конца сезона
Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил травму на тренировке во вторник.
По информации авторитетного издания Marca, главный тренер «Реала» Кало Анчелотти, еще до травмы Куртуа, планировал выпустить бельгийца в стартовом составе в следующем матче Ла Лиги против «Атлетика», который должен был состояться 31 марта.
Отмечается, что уровень, который демонстрировал Куртуа на последних тренировках, поразил тренерский штаб «королевского клуба».
Ранее сообщалось, что Куртуа не сыграет в этом сезоне, а Андрей Лунин останется основным вратарем до конца кампании.
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