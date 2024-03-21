Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти планировал выпустить Куртуа в старте на следующий матч Ла Лиги
Испания
21 марта 2024, 21:09 | Обновлено 21 марта 2024, 21:10
678
3

Анчелотти планировал выпустить Куртуа в старте на следующий матч Ла Лиги

Бельгиец получил травму и выбыл до конца сезона

21 марта 2024, 21:09 | Обновлено 21 марта 2024, 21:10
678
3
Анчелотти планировал выпустить Куртуа в старте на следующий матч Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил травму на тренировке во вторник.

По информации авторитетного издания Marca, главный тренер «Реала» Кало Анчелотти, еще до травмы Куртуа, планировал выпустить бельгийца в стартовом составе в следующем матче Ла Лиги против «Атлетика», который должен был состояться 31 марта.

Отмечается, что уровень, который демонстрировал Куртуа на последних тренировках, поразил тренерский штаб «королевского клуба».

Ранее сообщалось, что Куртуа не сыграет в этом сезоне, а Андрей Лунин останется основным вратарем до конца кампании.

По теме:
Пресс-служба Реала отметила постом старт Лунина в матче против Боснии
Игрок Динамо дебютирует за сборную. Лунин впервые сыграет при Реброве
Вне конкуренции. Лунин – лидер Ла Лиги по ключевому показателю надежности
травма чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид травма колена Тибо Куртуа Ла Лига Андрей Лунин Давиде Анчелотти
Источник Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Хочет получить травму? Фьюри выжал ногами 330 кг на 6 раз
Бокс | 21 марта 2024, 20:01 6
ВИДЕО. Хочет получить травму? Фьюри выжал ногами 330 кг на 6 раз
ВИДЕО. Хочет получить травму? Фьюри выжал ногами 330 кг на 6 раз

Фанаты бокса вообще не поняли, зачем Тайсон это делает...

Соболенко впервые прокомментировала смерть своего парня
Теннис | 21 марта 2024, 07:11 12
Соболенко впервые прокомментировала смерть своего парня
Соболенко впервые прокомментировала смерть своего парня

Но, по словам Арины, она разошлась с Константином Кольцовым до его кончины

Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера
Футбол | 21.03.2024, 08:13
Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера
Лунин уйдет? Реал снова хочет подписать позабытого, но звездного голкипера
Поставить на место Милошевича. И доказать, что Украина сильнее
Футбол | 21.03.2024, 19:30
Поставить на место Милошевича. И доказать, что Украина сильнее
Поставить на место Милошевича. И доказать, что Украина сильнее
Маркевич признался, что хотел бы пригласить в Карпаты экс-звезду сборной
Футбол | 21.03.2024, 20:20
Маркевич признался, что хотел бы пригласить в Карпаты экс-звезду сборной
Маркевич признался, что хотел бы пригласить в Карпаты экс-звезду сборной
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sheva19
Форсирование подготовки к Сити не чего не принесло .Вот за это Карло может и Места лишиться 
Ответить
+1
Saar
Та ви що, супер-пупер воротар Лунін врятує Реал від ганьби і пропустить десь 4 м'ячі від МС у ЛЧ , замість 5 🤣🤣
Ответить
0
anacreon
Ну шо - вітання Анчелотті, Куртуа і штабу Реала.  Замість того, аби повільно тренуватися і повертатися - вони його загрузили ледь не одразу як зійшов з костилей. І коли спочатку казали, що десь у травні повернення, то Анчелотті вже в березні хотів його випустити. От тіло і не витримало. Вони всі можуть собою гордитися.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Еще одна травма колена. Куртуа покинул тренировку в слезах
Еще одна травма колена. Куртуа покинул тренировку в слезах
19.03.2024, 18:51 41
Футбол
Челси и Ман Сити рискуют быть исключенными из АПЛ
Челси и Ман Сити рискуют быть исключенными из АПЛ
20.03.2024, 20:23 8
Футбол
ВИДЕО. Зинченко на пресс-конференции повторил легендарную шутку Коноплянки
ВИДЕО. Зинченко на пресс-конференции повторил легендарную шутку Коноплянки
20.03.2024, 19:01 2
Футбол
Шанс для Цуренко. Экс-вторая ракетка мира снялась с супертурнира в Майами
Шанс для Цуренко. Экс-вторая ракетка мира снялась с супертурнира в Майами
20.03.2024, 00:59
Теннис
Стало известно, как умер парень Соболенко
Стало известно, как умер парень Соболенко
19.03.2024, 16:18 26
Теннис
Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона
Лунин отреагировал на травму Куртуа, из-за которой он выбыл до конца сезона
20.03.2024, 08:42 5
Футбол
Обладатель Кубка Стэнли покончил с собой в возрасте 52 лет
Обладатель Кубка Стэнли покончил с собой в возрасте 52 лет
20.03.2024, 17:56
Хоккей
Экс-жена парня Соболенко: «Он не собирался умирать. Скорее всего, был пьян»
Экс-жена парня Соболенко: «Он не собирался умирать. Скорее всего, был пьян»
21.03.2024, 07:01 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем