В Испании рассказали, как отреагировали Лунин и Кепа на травму Куртуа

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил травму на тренировке во вторник.

Испанское издание Relevo описало реакции Кепы Аррисабалаги и Андрея Лунина на травму их партнера по команде.

«Кепа был далеко от того места, где травмировался Куртуа, но все поняли, что произошло, и остановили тренировку, пока врачи оказывали Тибо помощь. Испанец подошел, чтобы узнать, как чувствует себя его партнер по команде, и был изумлен, когда увидел, как бельгиец корчится от боли.

Лунин узнал эту новость, когда приземлился в Сараево. Он ехал в столицу Боснии со сборной Украины. Андрей прочел новости, когда вышел из самолета, в подавленном настроении.

Оба вратаря поддерживали Тибо во время его восстановления. Сам бельгиец также был очень близок к своим партнерам в течение этих месяцев, выступая в роли советника для них и поддерживая обоих», – отмечает Relevo.

Ранее сообщалось, что Куртуа не сыграет в этом сезоне, а Андрей Лунин останется основным вратарем до конца кампании.