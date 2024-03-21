Киченок / У Фансень – Аояма / Крунич. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 марта украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на турнире WTA 1000 в Майами в парном разряде.

В матче первого раунда украинка и У Фансень из Тайваня сыграют против тандема Сюко Аояма (Япония) / Александра Крунич (Сербия). Встреча состоится 3-м запуском на корте №3 после матча с участием Леси Цуренко. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Беатрис Хаддад Майя / Тейлор Таунсенд – Эйжа Мухаммад / Алиша Паркс.

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