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  4. Киченок / У Фансень – Аояма / Крунич. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
21 марта 2024, 15:14 |
181
0

Киченок / У Фансень – Аояма / Крунич. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на турнире в Майами

21 марта 2024, 15:14 |
181
0
Киченок / У Фансень – Аояма / Крунич. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Надежда Киченок

21 марта украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на турнире WTA 1000 в Майами в парном разряде.

В матче первого раунда украинка и У Фансень из Тайваня сыграют против тандема Сюко Аояма (Япония) / Александра Крунич (Сербия). Встреча состоится 3-м запуском на корте №3 после матча с участием Леси Цуренко. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Беатрис Хаддад Майя / Тейлор Таунсенд – Эйжа Мухаммад / Алиша Паркс.

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У Фансень Надежда Киченок Сюко Аояма Александра Крунич
Источник Sport.ua
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