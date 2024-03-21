WTA21 марта 2024, 15:14 |
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Киченок / У Фансень – Аояма / Крунич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на турнире в Майами
21 марта 2024, 15:14 |
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21 марта украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на турнире WTA 1000 в Майами в парном разряде.
В матче первого раунда украинка и У Фансень из Тайваня сыграют против тандема Сюко Аояма (Япония) / Александра Крунич (Сербия). Встреча состоится 3-м запуском на корте №3 после матча с участием Леси Цуренко. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Далее по сетке победительницы матча Беатрис Хаддад Майя / Тейлор Таунсенд – Эйжа Мухаммад / Алиша Паркс.
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