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  4. Вячеслав ШЕВЧУК: «Трубин более сыгран с партнерами по сборной»
Чемпионат Европы
21 марта 2024, 11:20 |
455
2

Вячеслав ШЕВЧУК: «Трубин более сыгран с партнерами по сборной»

Экс-игрок сборной Украины – о выборе голкипера

21 марта 2024, 11:20 |
455
2
Вячеслав ШЕВЧУК: «Трубин более сыгран с партнерами по сборной»
ФК Олимпик. Вячеслав Шевчук

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился своим мнением по поводу выбора вратаря на матч плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины (21 марта, 21:45):

«Очень серьезная конкуренция сейчас на вратарской позиции. Это вопрос уже к тренерскому штабу. Как и Лунин, и Трубин, и Бущан, и, на мой взгляд, Ризнык еще – это все топ голкиперы. Это все голкиперы высокого уровня. У нас эта позиция очень хорошо укреплена. Для меня это трудный выбор, потому что все игроки высокого уровня.

Конечно, Трубин в последних матчах закрепил за собой позицию номер один. Все наши голкиперы показывают высокий уровень игры в своих клубах, но Трубин на данный момент более сыгран и адаптирован, пожалуй. Думаю, что скорее всего выбор будет за Анатолием».

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Вячеслав Шевчук сборная Украины по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Босния и Герцеговина - Украина Евро-2024 Андрей Лунин Анатолий Трубин Георгий Бущан
Источник Трибуна
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Комментарии 2
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FISK.
І як він це зрозумів? Тому що Трубін грав в останніх матчах? Ну і що? Збірна збирається раз на кілька місяців, цього недостатньо щоб бути просто "зіграним і адаптованим". Усі однаково зіграються на тренуваннях, але якщо Лунін захищає найкращий клуб світу, то як, з повагою до інших звісно ж, він може сидіти на банці? Це як мінімум буде незрозуміло мені, і не забуваємо що саме він протягнув Реал в 1/4 ЛЧ. Ось який вибір очевидний мені, але алкаш звичайно буде просувати шахтарських, не здивований. Проти Трубіна нічого не маю, топовий кіпер, чим власне і заслужив перехід у Бенфіку. Просто Лунін кращий, ось і все. 
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+3
Первый Среди Равных
То тепер тільки його постійно ставити? В чому заключається ця зіграність і що в ній такого, чого не може виконати Лунін? Задача голкіпера - ловити м'ячики які летять в ворота, а з цим у Луніна значно краще. А то придумують всякі теорії. 
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0
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