Соболенко впервые прокомментировала смерть своего парня

Вторая ракетка мира Арина Соболенко впервые прокомментировала смерть бывшего хоккеиста Константина Кольцова:

«Смерть Кости – немыслимая трагедия, и, хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито.

Пожалуйста, уважайте мою личную жизнь и личную жизнь его семьи в это трудное время», – написала Соболенко.

Ранее сообщалось, что Кольцов совершил суицид, однако его бывшая жена уверяет, что он был просто очень пьян.

22 марта Соболенко сыграет первый матч на турнире WTA 1000 в Майами. В 1/32 финала Арина встретится с Паулой Бадосой.