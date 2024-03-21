Соболенко впервые прокомментировала смерть своего парня
Но, по словам Арины, она разошлась с Константином Кольцовым до его кончины
Вторая ракетка мира Арина Соболенко впервые прокомментировала смерть бывшего хоккеиста Константина Кольцова:
«Смерть Кости – немыслимая трагедия, и, хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито.
Пожалуйста, уважайте мою личную жизнь и личную жизнь его семьи в это трудное время», – написала Соболенко.
Ранее сообщалось, что Кольцов совершил суицид, однако его бывшая жена уверяет, что он был просто очень пьян.
22 марта Соболенко сыграет первый матч на турнире WTA 1000 в Майами. В 1/32 финала Арина встретится с Паулой Бадосой.
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