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WTA
21 марта 2024, 00:05 |
1293
0

Соболенко впервые прокомментировала смерть своего парня

Но, по словам Арины, она разошлась с Константином Кольцовым до его кончины

21 марта 2024, 00:05 |
1293
0
Соболенко впервые прокомментировала смерть своего парня
Instagram. Константин Кольцов и Арина Соболенко

Вторая ракетка мира Арина Соболенко впервые прокомментировала смерть бывшего хоккеиста Константина Кольцова:

«Смерть Кости – немыслимая трагедия, и, хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито.

Пожалуйста, уважайте мою личную жизнь и личную жизнь его семьи в это трудное время», – написала Соболенко.

Ранее сообщалось, что Кольцов совершил суицид, однако его бывшая жена уверяет, что он был просто очень пьян.

22 марта Соболенко сыграет первый матч на турнире WTA 1000 в Майами. В 1/32 финала Арина встретится с Паулой Бадосой.

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Арина Соболенко смерть
Источник Sport.ua
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