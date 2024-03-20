Экс-жена парня Соболенко: «Он не собирался умирать. Скорее всего, был пьян»

Бывшая жена Константина Кольцова, который 19 марта скончался в Майами (США), Юлия Михайлова прокомментировала смерть экс-хоккеиста:

«Скорее всего, он был очень пьян. К сожалению, этим иногда грешат хоккеисты. В комнате, где остановился Константин, были обнаружены пустые бутылки из-под спиртного. Был балкон с видом на океан.

У нас до сих пор хранится старый семейный компьютер с электронной почтой Константина. Я знала пароли и сумела открыть несколько писем. Константин забронировал еще апартаменты в другом месте. Покупки, которые еще не поступили, оплачены. Арендовал машину на длительный срок. То есть он не собирался умирать. Все что угодно, конечно, может вскружить голову, но никаких признаков трагедии не было», – сказала Юлия.

Отметим, что Кольцов являлся парнем второй ракетки мира Арины Соболенко. Он прибыл в Майами чтобы поддержать Соболенко. В полиции Майами сообщили, что это было самоубийство.