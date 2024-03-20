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20 марта 2024, 23:01 | Обновлено 20 марта 2024, 23:06
1014
3

Экс-жена парня Соболенко: «Он не собирался умирать. Скорее всего, был пьян»

Юлия Михайлова высказалась о смерти Константина Кольцова

20 марта 2024, 23:01 | Обновлено 20 марта 2024, 23:06
1014
3
Экс-жена парня Соболенко: «Он не собирался умирать. Скорее всего, был пьян»
Instagram. Юлия Михайлова и Константин Кольцов

Бывшая жена Константина Кольцова, который 19 марта скончался в Майами (США), Юлия Михайлова прокомментировала смерть экс-хоккеиста:

«Скорее всего, он был очень пьян. К сожалению, этим иногда грешат хоккеисты. В комнате, где остановился Константин, были обнаружены пустые бутылки из-под спиртного. Был балкон с видом на океан.

У нас до сих пор хранится старый семейный компьютер с электронной почтой Константина. Я знала пароли и сумела открыть несколько писем. Константин забронировал еще апартаменты в другом месте. Покупки, которые еще не поступили, оплачены. Арендовал машину на длительный срок. То есть он не собирался умирать. Все что угодно, конечно, может вскружить голову, но никаких признаков трагедии не было», – сказала Юлия.

Отметим, что Кольцов являлся парнем второй ракетки мира Арины Соболенко. Он прибыл в Майами чтобы поддержать Соболенко. В полиции Майами сообщили, что это было самоубийство.

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Комментарии 3
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SuperMario
Началось,теперь давайте следить за мнением каждого в этой безумной "важной" для нас трагедии.. Если этому недочеловеку насрать,она играть будет,а нам нафига это?? или стоит теперь ждать статьи,что сказали родители,друзья,знакомые??? 
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+2
Muskrat2
Ну і якщо це все ще комусь цікаво із останніх джерел повідомляють, що бульбазавр знайшла іншого бойфренда, з яким летіли з пустелі на узбережжя на приватному літаку. Мабуть цього хокеїста по приїзду чекав "сюрприз", і потім він напився та "випав" з балкону.
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0
Muskrat2
Жоден суіцидник не збирається помирати, рівно до того моменту, коли збереться, а алкоголь то добрий каталізатор. 
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0
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