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  4. Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Основной вратарь сборной? Наверно, буде акцент на опыте»
Чемпионат Европы
20 марта 2024, 21:41 |
859
0

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Основной вратарь сборной? Наверно, буде акцент на опыте»

Экс-игрок сборной Украины – о выборе основного голкипера

20 марта 2024, 21:41 |
859
0
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Основной вратарь сборной? Наверно, буде акцент на опыте»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Федецкий

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий поделился своим мнением по поводу выбора основного вратаря национальной команды на матч против Боснии и Герцеговины (21 марта, 21:45):

«Не знаю. Здесь наверняка даже закарпатский знахарь не скажет. Это приятная головная боль для тренера, потому что все – что Бущан, что Лунин, что Трубин находятся в шикарной форме. Наверное, все же будут делать акцент на опыте. Мне абсолютно все три голкипера нравятся, как они действуют на последнем рубеже. Кому непосредственно – я здесь не могу сказать.

Читал интервью Реброва, где сказал, что решения будут принимать непосредственно в день матча. Плюс тренер по вратарям Рустам Худжамов смотрит, видит тренировочный процесс, анализирует их матчи. Увидим. Все три вратаря достойны играть в основном составе.

Есть тренерский штаб, и многие говорят, что победный состав не меняют. Но это же сборная, и здесь нужно смотреть в целом как непосредственно с игровой практикой в их клубах. У всех есть игровая практика – у кого-то ее больше. Да, за счет чемпионата Португалии у Трубина. Лунин за «Реал». Если он посадил Кепу сейчас, Куртуа получил травму. Андрей сейчас номер один в «Реале», что бы там ни писали и ни говорили».

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Артем Федецкий сборная Украины по футболу Андрей Лунин Анатолий Трубин Георгий Бущан Босния и Герцеговина - Украина сборная Боснии и Герцеговины по футболу Евро-2024
Источник Трибуна
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