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  4. КОСЫРИН: «Надеюсь, после засухи в Жироне Довбика прорвет в сборной»
Чемпионат Европы
20 марта 2024, 20:40 |
198
0

КОСЫРИН: «Надеюсь, после засухи в Жироне Довбика прорвет в сборной»

Экс нападающий сборной Украины поделился ожиданиями матча с боснийцами

20 марта 2024, 20:40 |
198
0
КОСЫРИН: «Надеюсь, после засухи в Жироне Довбика прорвет в сборной»
ФК Динамо Киев. Александр Косырин

21 марта национальная сборная Украины по футболу проведет стыковой матч отбора к финальной части чемпионата Европы с Боснией и Герцеговиной.

Бывший игрок национальной сборной Украины Александр Косырин в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, чего ожидает от завтрашнего противостояния в Зенице:

– Конечно, победы подопечных Сергея Реброва. Ребята должны понимать, что эта победа очень важна для украинцев, которые мужественно защищают Родину от посягательств российского агрессора и позаботились, чтобы у наших футболистов в это сложное время была возможность заниматься любимым делом. Поэтому и настрой украинской сборной должен быть соответствующим.

– В свое время вы, выступая в нападении, отличались нацеленностью на ворота соперников. Чем можно объяснить, что у нашего бомбардира Артема Довбика сейчас голевая засуха?
– Артем в этом сезоне защищает цвета испанской «Жироны». Убежден, что ему помог быстро адаптироваться киевский динамовец Виктор Цыганков, который перешел в эту команду раньше. В последних турах Ла Лиги Артем, действительно, выглядел не убедительно. Возможно, сказалось отсутствие Цыганкова, которого в последнее время преследуют травмы, ведь наши земляки прекрасно взаимодействовали на старте сезона.

Впрочем, не исключено, что есть какие-то причины психологического характера. Все же, не забывайте, что в Украине – война, мыслями Артем может быть на Родине, а это немного отвлекает. Но завтра Довбик, очень надеюсь, оправдает наши надежды.

– Раз уж зашла речь о Цыганкове, то по вашему мнению, он сыграет в Зенице?
– Пожалуй, на этот вопрос не даст четкого ответа даже Сергей Ребров. Виктор из-за повреждения не играл в последнем туре в Испании и все будет зависеть, в каком он состоянии находится. Я склоняюсь к тому, что Цыганков завтра будет в запасе, а уже 26 марта в решающем поединке раунда плей-офф выйдет в старте.

– Но для этого еще надо взять верх над боснийцами.
– Как по мне, сборная Украины сильнее хозяев. Ее костяк составляют игроки, выступающие в топ-чемпионатах и о каком-то весеннем футболе в их исполнении не может быть и речи. Ведь в Англии и Испании сейчас в разгаре соперничество за места на пьедестале почета. Поэтому и игровой тонус наших легионеров должен быть на высоком уровне. К тому же, все они находятся в расцвете сил и в Зенице главное, чтобы Сергей Ребров остановил свой выбор на самых достойных.

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Источник Sport.ua
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