Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Хочу увидеть Шапаренко в матче с Боснией и Герцеговиной»

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился своим мнением по поводу того, какой состав выберет Сергей Ребров на матч плей-офф отбора на Евро-2024 против сборной Боснии и Герцеговины (21 марта, 21:45):

— Если Цыганков, не дай бог, не успеет восстановиться к матчу сборной, то его место справа в полузащите, вероятнее всего, займет Зубков. Что думаете о нем?

— Зубков невероятно спрогрессировал в последнее время. Он с легкой наглостью и филигранными обыгрышами классно смещается справа налево и в центр. Кроме этого, он не чурается черновой работы, брать игру на себя и бить по воротам. Он должен помочь нашей сборной.

— Как думаете, кто заменит Степаненко в сборной в матче против Боснии: Сидорчук или Бражко?

— Мне нравится, как играет Бражко, но Сидорчук имеет большой опыт. Думаю, тренер отдаст предпочтение именно опыту. Поэтому предполагаю, что в опорной зоне выйдет Сидорчук.

— Что скажете о Малиновском?

— Зная, на что Руслан способен, и помня его лучшие годы в «Аталанте», тяжело о нем говорить сейчас. Иногда он забивает в «Дженоа» хорошие голы, как и раньше, но по поводу его игры есть вопросы. Мне кажется, Малиновский не до конца раскрывается в «Дженоа».

Руслан может выполнять определенный объем работы, у него есть фантастический удар с левой, но я не уверен, что он сможет вписаться именно в эту сборную Украины с первых минут. В любом случае это будет решать Ребров.

Мне кажется, «Дженоа» — это не его команда, как и «Марсель». Малиновскому нужно искать клуб, где он сможет раскрыть свои лучшие качества, как в Аталанте. Пока что мы не видим прежнего Малиновского.

— Зинченко до травмы был основным игроком «Арсенала». Насколько он важен для сборной?

— Зинченко — стержневой игрок нашей сборной. Саня невероятно важен в плане атмосферы в раздевалке и командного духа. Он общается и с тренером, и с игроками, и с болельщиками, являясь проводником команды. Кроме этого, Зинченко понимает философию Реброва и четко знает, чего от него ждет главный тренер.

Возможно, Зинченко и не является ключевым игроком «Арсенала», но он стабильно выполняет свои функции и требования Артеты. Саня знает, как компенсировать свои минусы. Он абсолютный профессионал и никогда не останавливается в своем развитии. Он должен постоянно играть в нашей сборной, если позволяют физические кондиции.

— Есть ли шансы у Шапаренко, Пихаленка, Гуцуляка сыграть против Боснии, или Ребров их вызвал для глубины состава?

— Думаю, больше для глубины, чтобы дать почувствовать, что они являются частью команды. Здорово, что Пихаленок и Гуцуляк находятся в обойме сборной. Это показывает, что Ребров смотрит в сторону «Днепра-1».

Что касается Шапаренко, то мне он всегда импонировал. Надеюсь, после травмы он выйдет на свой уровень. Я считаю, что он должен как можно быстрее перейти в европейский чемпионат, где будет развиваться. Это пойдет на пользу сборной. Я хочу его увидеть в матче с Боснией, может, не с первых минут, но хотя бы на замену. Шапаренко очень талантливый игрок и с хорошим IQ.