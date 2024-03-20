ВИДЕО. Готов играть? Цыганков провел тренировку в общей группе сборной
Завтра сборная Украины сыграет матч против Боснии и Герцеговины
Украинский легионер «Жироны» Виктор Цыганков остается под вопросом на матч плей-офф отбора на Евро-2024 Украина – Босния и Герцеговина.
Сегодня, 20 марта, украинский хавбек впервые провел тренировку в общей группе со всеми игроками. До этого Цыганков занимался по индивидуальной программе.
Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о возможном участии Цыганкова в следующем матче сборной
21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве.
ВИДЕО. Готов играть? Цыганков провел тренировку в общей группе сборной
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