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  4. ВИДЕО. Готов играть? Цыганков провел тренировку в общей группе сборной
Сборная УКРАИНЫ
20 марта 2024, 20:12 |
720
0

ВИДЕО. Готов играть? Цыганков провел тренировку в общей группе сборной

Завтра сборная Украины сыграет матч против Боснии и Герцеговины

20 марта 2024, 20:12 |
720
0
ВИДЕО. Готов играть? Цыганков провел тренировку в общей группе сборной
УАФ. Виктор Цыганков

Украинский легионер «Жироны» Виктор Цыганков остается под вопросом на матч плей-офф отбора на Евро-2024 Украина – Босния и Герцеговина.

Сегодня, 20 марта, украинский хавбек впервые провел тренировку в общей группе со всеми игроками. До этого Цыганков занимался по индивидуальной программе.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о возможном участии Цыганкова в следующем матче сборной

21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве.

ВИДЕО. Готов играть? Цыганков провел тренировку в общей группе сборной

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Источник Sport.ua
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