Украинский легионер «Жироны» Виктор Цыганков остается под вопросом на матч плей-офф отбора на Евро-2024 Украина – Босния и Герцеговина.

Сегодня, 20 марта, украинский хавбек впервые провел тренировку в общей группе со всеми игроками. До этого Цыганков занимался по индивидуальной программе.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о возможном участии Цыганкова в следующем матче сборной

21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве.

ВИДЕО. Готов играть? Цыганков провел тренировку в общей группе сборной