Ребров ответил на вопрос, сыграет ли Цыганков с Боснией и Герцеговиной
20 марта наставник сборной Украины провел пресс-конференцию перед матчем плей-офф Евро
20 марта главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел пресс-конференцию накануне поединка плей-офф Евро-2024 против национальной команды Боснии и Герцеговины.
У наставника «сине-желтых» спросили, сможет ли сыграть Виктор Цыганков, который 15 марта получил травму колена в игре за испанскую «Жирону»:
– Как себя чувствует Виктор Цыганков, сыграет ли он завтра?
– Мы посмотрим, как он будет чувствовать себя, у нас еще есть день. Посмотрим, как он будет чувствовать себя на тренировке. Но мы взяли с собой 28 футболистов, есть игроки, способные сыграть на этой позиции. Конечно, Виктор очень важный исполнитель, мы надеемся на его скорое возвращение, – сказал Ребров.
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