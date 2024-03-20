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  4. Ребров ответил на вопрос, сыграет ли Цыганков с Боснией и Герцеговиной
Чемпионат Европы
20 марта 2024, 19:15 |
793
0

Ребров ответил на вопрос, сыграет ли Цыганков с Боснией и Герцеговиной

20 марта наставник сборной Украины провел пресс-конференцию перед матчем плей-офф Евро

20 марта 2024, 19:15 |
793
0
Ребров ответил на вопрос, сыграет ли Цыганков с Боснией и Герцеговиной
УАФ. Сергей Ребров

20 марта главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел пресс-конференцию накануне поединка плей-офф Евро-2024 против национальной команды Боснии и Герцеговины.

У наставника «сине-желтых» спросили, сможет ли сыграть Виктор Цыганков, который 15 марта получил травму колена в игре за испанскую «Жирону»:

– Как себя чувствует Виктор Цыганков, сыграет ли он завтра?

– Мы посмотрим, как он будет чувствовать себя, у нас еще есть день. Посмотрим, как он будет чувствовать себя на тренировке. Но мы взяли с собой 28 футболистов, есть игроки, способные сыграть на этой позиции. Конечно, Виктор очень важный исполнитель, мы надеемся на его скорое возвращение, – сказал Ребров.

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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