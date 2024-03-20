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  4. Эдин ДЖЕКО: «Сборная Украины – фавориты противостояния»
Чемпионат Европы
20 марта 2024, 18:41 |
816
0

Эдин ДЖЕКО: «Сборная Украины – фавориты противостояния»

Капитан сборной Боснии и Герцеговины – о матче против Украины

20 марта 2024, 18:41 |
816
0
Эдин ДЖЕКО: «Сборная Украины – фавориты противостояния»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

Капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко поделился ожиданиями от матча полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 против Украины (21 марта, 21:45):

«Когда твоя команда добирается до раунда плей-офф, кажется, что это самый быстрый путь, чтобы попасть в финальную стадию турнира. Шансы есть, хотя мы не лучшим образом провели ранее квалификацию. Сборная Украины — фавориты противостояния, но мы покажем, как сильно мы хотим победить.

Для нас — опытных футболистов сборной — это последний шанс сыграть на таком турнире. Это нелегко, но мы должны выложиться на все 100% в завтрашнем матче. Сейчас каждая игра становится тяжелой, поскольку все команды научились играть в футбол, вы не можете уже легко добыть победу. Мы влияем на то, какой будет игра завтра, все зависит от нас. Если мы выиграем, думаю, что финальный поединок будет еще сложнее. Мы должны сделать все возможное для победы.

Что касается сборной Украины, то я не стал бы много говорить об их слабых и сильных сторонах. Мы все хорошо знаем Украину, у них много молодых и сильных футболистов, это будет нелегкая игра. Мы выступаем перед нашими болельщиками, и должны верить в себя, верить, что можем победить. Если мы не верим, то кто тогда в нас поверит? Шансы всегда 50/50.

Это исторический матч. Ранее мы никогда не могли преодолеть этот барьер, поэтому, я хочу, чтобы теперь все получилось. Но и соперник будет играть с таким же желанием — попасть на Евро. Задача для нас непростая, но и для них она будет сложной».

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Источник Динамо Киев от Шурика
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