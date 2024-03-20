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  4. САБО: «У Тимощук мозгов нет, раз никак не успокоится. Он предал страну»
Украина. Премьер лига
20 марта 2024, 16:49 | Обновлено 20 марта 2024, 16:51
1918
1

САБО: «У Тимощук мозгов нет, раз никак не успокоится. Он предал страну»

Экс-коуч Динамо и сборной Украины прокомментировал новости о предателе

20 марта 2024, 16:49 | Обновлено 20 марта 2024, 16:51
1918
1
САБО: «У Тимощук мозгов нет, раз никак не успокоится. Он предал страну»
Facebook. Йожеф Сабо

Предатель из Луцка Анатолий Тимощук подал судебный иск в УАФ, который вскоре рассмотрит Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Тимощук навсегда запятнал свое имя, оставшись работать на россии в «зените» даже во время полномасштабной войны.

Бывший главный тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал эту новость.

– Почему Тимощук никак не успокоится, какую цель он преследует в Лозанне?

– Тимощук судится с УАФ? Да вы что! У него просто мозгов нет, раз никак не успокоится. Когда-то он заслужил эти награды, но предал страну. Тимощуку следует напомнить, что он из Волыни, и сказать, сколько людей в этом регионе воюет и погибает от российской агрессии.

– Если, не дай бог, САЅ примет решение в пользу Тимощука, что тогда делать, возвращать ему регалии?

– Даже если он выиграет суд, то в Украину не вернется, его не пустят, разве что под другой фамилией когда-нибудь.

Тимощук сам виноват. Многие ребята вернулись из россии, а он еще судиться начал. Надо было думать не о деньгах, а о своем престиже и семье. Он бросил своих детей, не платит алименты. Это показывает, какой Тимощук нехороший человек.

Не такой уж большой футболист, чтобы о нем говорить. Вот сейчас о Милевском каждый день пишут. Он же пьяница! Зачем о нем столько писать? Такого человека нельзя ставить в пример детям.

Да, Милевский был хорошим футболистом, но пошел другим путем. Вылечился от алкоголизма – молодец! Но не стоит о нем писать постоянно, есть более достойные люди, заслуживающие внимания.

– Как думаете, Тимощук получит российский паспорт?

– Может, он уже и получил российский паспорт, мы ведь не знаем.

– Во время войны во многих странах предателей приговаривали к смертной казни. Как вы считаете, Тимощук заслуживает такого наказания?

– Бог дал человеку жизнь, и только он имеет право его забирать. Зачем нам убивать Тимощука? Мы его уже отвергли, это и есть наказание. Его совесть не даст ему жить спокойно.

– Если Тимощук захочет смыть свой позор кровью: вернется в Украину, вступит в ВСУ и пойдет на передовую воевать против россиян?

– Никто Тимощука не пустит на фронт. Ему нельзя будет верить. Возможно, его уже завербовали российские спецслужбы. Но Тимощук этого и не сделает. Он сидит спокойно на россии и зарабатывает деньги. Однако я уверен, что совесть со временем его замучит.

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Анатолий Тимощук Спортивный арбитражный суд (CAS) Зенит Санкт-Петербург российско-украинская война Йожеф Сабо
Источник Спорт-Экспресс Украина
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