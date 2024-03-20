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Украина. Премьер лига
20 марта 2024, 15:57 | Обновлено 20 марта 2024, 16:22
308
2

Александр АЛИЕВ: «Тимощук заслужил на смертную казнь. Пусть его засудят»

Предатель из Луцка подал судебный иск к УАФ в суд CAS в Лозанне

20 марта 2024, 15:57 | Обновлено 20 марта 2024, 16:22
308
2
Александр АЛИЕВ: «Тимощук заслужил на смертную казнь. Пусть его засудят»
Facebook. Александр Алиев

Предатель из Луцка Анатолий Тимощук подал судебный иск в УАФ, который вскоре рассмотрит Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Тимощук навсегда запятнал свое имя, оставшись работать на рф в «зените» даже во время полномасштабной войны.

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал эту новость:

– Почему Тимощук никак не успокоится, какую цель он преследует в Лозанне?

– Какой нахрен Тимощук? Н***я он мне нужен? Никогда в жизни не звоните мне по поводу этого дурака. Он мне не интересен. Есть УАФ, Шевченко, который с ним фотки выставлял, у них и спрашивайте.

– Во время войны во многих странах предателей приговаривали к смертной казни. Тимощук заслуживает такого наказания?

– Я только за. Пусть его приговорят к смертной казни. Он этого заслужил.

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Александр Алиев Анатолий Тимощук Спортивный арбитражный суд (CAS) Зенит Санкт-Петербург российско-украинская война
Источник Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 2
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Alex196
Тимощук пидор
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+1
Первый Среди Равных
У нас прямо зараз в високих кабінетах сидять люди які під час війни крадуть у власної армії - всім пофіг. Чувак який дерибанив гуманітарку призначений заступником міністра оборони - всім пофіг, колишній міністр оборони-корупціонер під оплески звільнився і їсть креветки на яхті в Середземному морі і живе у віллі на крадені гроші - всім пофіг. 
А от Тимощука, який нічого не вкрав в України і який винен хіба що в тому, що він безхребетним оболваненим дурнем, всі готові порвати на частини. 
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-1
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