Александр АЛИЕВ: «Тимощук заслужил на смертную казнь. Пусть его засудят»
Предатель из Луцка подал судебный иск к УАФ в суд CAS в Лозанне
Предатель из Луцка Анатолий Тимощук подал судебный иск в УАФ, который вскоре рассмотрит Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
Тимощук навсегда запятнал свое имя, оставшись работать на рф в «зените» даже во время полномасштабной войны.
Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал эту новость:
– Почему Тимощук никак не успокоится, какую цель он преследует в Лозанне?
– Какой нахрен Тимощук? Н***я он мне нужен? Никогда в жизни не звоните мне по поводу этого дурака. Он мне не интересен. Есть УАФ, Шевченко, который с ним фотки выставлял, у них и спрашивайте.
– Во время войны во многих странах предателей приговаривали к смертной казни. Тимощук заслуживает такого наказания?
– Я только за. Пусть его приговорят к смертной казни. Он этого заслужил.
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А от Тимощука, який нічого не вкрав в України і який винен хіба що в тому, що він безхребетним оболваненим дурнем, всі готові порвати на частини.