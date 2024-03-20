Александр АЛИЕВ: «Тимощук заслужил на смертную казнь. Пусть его засудят»

Предатель из Луцка Анатолий Тимощук подал судебный иск в УАФ, который вскоре рассмотрит Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Тимощук навсегда запятнал свое имя, оставшись работать на рф в «зените» даже во время полномасштабной войны.

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал эту новость:

– Почему Тимощук никак не успокоится, какую цель он преследует в Лозанне?

– Какой нахрен Тимощук? Н***я он мне нужен? Никогда в жизни не звоните мне по поводу этого дурака. Он мне не интересен. Есть УАФ, Шевченко, который с ним фотки выставлял, у них и спрашивайте.

– Во время войны во многих странах предателей приговаривали к смертной казни. Тимощук заслуживает такого наказания?

– Я только за. Пусть его приговорят к смертной казни. Он этого заслужил.